WEC | Michelin: la sfida di creare gomme senza pre-riscaldamento

Sono stato entusiasta e felice di ricevere dalla FIA e dall'Automobile Club de l'Ouest l'incarico di sviluppare pneumatici che funzionino senza l'uso di forni per il FIA WEC 2023. Si tratta di una modifica regolamentare che Michelin ha fortemente sollecitato negli ultimi due anni. L'abbiamo inclusa nella nostra proposta presentata alla gara d'appalto per i pneumatici Hypercar nel 2019 come idea di un cambiamento innovativo che potremmo apportare.

Può sembrare strano per i fan vedere la famiglia delle corse spendere energia per riscaldare i pneumatici, anche quando in Bahrain ci sono 40 gradi. Non è facile spiegare la necessità di farlo quando ormai sono poche le serie che dipendono dai cosiddetti "scaldoni". Avendo fornito l'IMSA Sportscar Championship dall'inizio del 2019, abbiamo detto: "Ci sentiamo in grado di produrre pneumatici che partono freddi e durano due o tre stint, a patto che si tratti di una mescola diversa tra Bahrain e Spa".

Vogliamo rispettare la sicurezza dei piloti perché non è nell'interesse di nessuno avere incidenti. E sappiamo che uno pneumatico che parte a freddo non sarà mai performante quanto la sua temperatura di esercizio, quindi vogliamo che funzioni relativamente bene alla prima curva.

Ma uno che raggiunge più velocemente la sua finestra ottimale, normalmente si consuma prima, quindi ci siamo trovati di fronte a un paradosso. Affinché sia duraturo e premi chi non cambia le gomme - credo che chi riesce a gestire al meglio i propri materiali debba essere avvantaggiato - ci vorrà del tempo per riscaldarsi, perché è una gomma dura. Ma eravamo fiduciosi di avere la tecnologia e l'esperienza per rendere tutto ciò possibile.

I pneumatici Hypercar 2023 sono stati sviluppati interamente con la simulazione, un processo ben definito dalla gamma per il 2021. Non abbiamo preso dati sulla precedente generazione di pneumatici Hypercar a partire da freddo, perché i team potevano ancora usare i forni, ma avevamo un sacco di informazioni dalle gomme DPi nell'IMSA su dove dovevamo essere e avevamo le informazioni sulle prime per le Hypercar. Abbiamo quindi ideato un mix di filosofie di progettazione per arrivare a un modello che è stato testato al simulatore e che ci ha aiutato a definire le tre diverse mescole: morbida, media e dura.

Photo by: Michelin

Su alcuni circuiti è difficile sapere quale temperatura aspettarsi e, poiché le vetture LMDh e LMH sono diverse in termini di sollecitazioni e di assetto, la nostra raccomandazione è sempre stata quella di portare due mesocle per ogni pista, per ottenere un buon compromesso. La simulazione ci ha aiutato a evitare la sovrapposizione tra le due specifiche e a garantire che non ci sia il rischio in cui una sia troppo dura e l'altra troppo morbida.

Il Tame Tire è per noi lo strumento magico che è stato abbinato al simulatore per consentirci di modellare con precisione le prestazioni di una gomma a una determinata temperatura, per un determinato chilometraggio su una particolare superficie. La fisica è di dominio pubblico, ma è il modo in cui si assemblano i modelli che richiede molta conoscenza e Tame Tire è il risultato di 20 anni di sforzi di simulazione da parte di Michelin negli sport motoristici.

Il modo in cui si utilizza un pneumatico all'inizio della sua vita influisce naturalmente sulle sue prestazioni finali, quindi i modelli di usura e i vari fenomeni sono tutti integrati. Possiamo sempre fare di più per sintonizzarli con i dati reali; non siamo ancora in grado di simulare il bagnato, e anche sull'asciutto alcuni aspetti non sono facili da riprodurre, come l'aderenza della pista, ma stiamo migliorando continuamente.

In base alle indicazioni del pilota nel simulatore è possibile regolare i parametri e dal pneumatico virtuale sappiamo quali parametri funzionali devono essere progettati per riprodurre la sensazione che questo modello dà al pilota. Come progettista, è utile sapere che "gli piacciono i pneumatici più duri", oppure "dobbiamo cambiare le proprietà della mescola", e possiamo riportare queste informazioni alla fisica.

Utilizziamo il Tame Tire non solo per riprodurre ciò che è accaduto in pista, ma anche per progettare un pneumatico senza alcuna informazione, se non il feedback di un pilota su un'auto virtuale.

Il simulatore Michelin Photo by: Michelin