WEC | McLaren ammessa con United, Saucy e Sato i primi piloti

La pubblicazione dell'elenco iscritti alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship ha confermato l'ok per la domanda presentata da McLaren Automotive e United Autosports.

Sulla griglia di partenza della nuovissima Classe LMGT3 vedremo quindi le due 720S GT3 EVO preparate dalla squadra britannica, che aveva inviato la documentazione qualche settimana fa, ma senza godere di alcuno status prioritario per entrare nella lista.

FIA e ACO hanno avuto parecchio da fare per stilare l'elenco, valutando attentamente tutti i casi cercando di non scontentare nessuno, o quantomeno respingendo il minor numero di richieste possibile, considerando che fra le Hypercar i posti erano 19 e quindi ne rimanevano 18 per la categoria delle GT3, con priorità concesse ai marchi presenti tra i prototipi.

In attesa che tutti gli equipaggi siano completi, la vettura #59 verrà affidata a Grégoire Saucy, svizzero con trascorsi in Formula Regional e FIA F3, come pilota dotato di licenza Gold, mentre la #95 andrà per ora a Marino Sato, giapponese con esperienze in F4 italiana, F3 Europe, Euroformula Open, FIA F2 e già ingaggiato dalla squadra per correre in IMSA con la LMP2 l'anno prossimo.

McLaren 720S GT3 EVO

"Siamo molto orgogliosi e grati per la conferma delle due partecipazioni al WEC per United e McLaren - afferma Richard Dean, AD della squadra inglese - Orgogliosi di rappresentare la McLaren in un Mondiale e, naturalmente, per il suo ritorno alla 24 Ore di Le Mans, e grati perché sappiamo che il successo del WEC ha aumentato la richiesta di posti in griglia".

"Questa è una dimostrazione di fiducia da parte del WEC e della McLaren nel nostro progetto, e noi siamo determinati a ripagare questa fiducia con dei risultati in pista".

"Siamo lieti di avere Grégoire nel nostro programma WEC, ha colpito tutti e ha dimostrato di saper vincere in alcuni dei campionati più difficili d'Europa. Passare da una monoposto a una GT è un passo importante per lui, ma ha impressionato il team per la sua concentrazione e determinazione ed è chiaro che farà tutto il necessario per avere successo nel WEC".

"Marino merita davvero questa opportunità nel WEC con la McLaren, ha fatto un lavoro straordinario per United in LMP2 quest'anno. Non solo è una grande personalità da avere in squadra, ma è stato anche veloce e affidabile, vincendo tre gare su sei nella sua stagione di debutto tra le sportscar".

Michael Leiters, AD di McLaren Automotive, aggiunge: "Siamo lieti di essere stati confermati per la stagione 2024 del WEC e vorrei ringraziare ACO per la nostra inclusione in una Classe LMGT3 estremamente competitiva. Il motorsport è fondamentale per il nostro marchio e costruiamo le nostre auto utilizzando la tecnologia della pista per dare loro le prestazioni supreme che i nostri clienti si aspettano da una McLaren".

"Sarà una stagione molto emozionante ed estremamente combattuta tra i team, motivo per cui abbiamo scelto United Autosports come partner per le gare. Questo team gode di un'eccellente reputazione nell'ambito delle gare di durata".

Contentissimo ovviamente Saucy: "Sono entusiasta di unirmi a McLaren e United, e di fare il mio debutto nel FIA WEC, affrontando la sfida con la 720S GT3 EVO. Sono impaziente nel sapere che farò la mia prima esperienza alla 24 Ore di Le Mans, una gara davvero speciale. Non vedo l'ora di scoprire anche altri tracciati per me nuovi come Qatar, San Paolo, COTA e Fuji. Mi piace molto conoscere nuove piste".

Sato chiosa: "Sono davvero entusiasta e ringrazio tutti coloro che mi circondano, United e McLaren per questa meravigliosa opportunità. Sarà sicuramente una stagione impegnativa e non vedo l'ora di partecipare a molte gare importanti del calendario, soprattutto alla 6 Ore del Fuji che sarà la mia prima gara automobilistica in Giappone!"