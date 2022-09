WEC | Lorenzo Colombo su una GTE ai Rookie Test in Bahrain

Ci sarà anche Lorenzo Colombo tra i piloti che prenderanno parte ai Rookie Test ufficiali del FIA World Endurance Championship che si terranno in Bahrain il 13 novembre.

Oggi l'Automobile Club de l'Ouest e la Federazione Internazionale hanno annunciato i nomi dei ragazzi che, all'esordio nella serie quest'anno e distintisi in altre categorie, potranno avere la possibilità di svolgere una prova con un team ufficiale.

Colombo, protagonista di ottime prestazioni fino ad ora con la Oreca 07-Gibson #9 della Prema in Classe LMP2 - in equipaggio con Robert Kubica e Louis Delétraz - potrà salire a bordo della vettura che conquisterà il titolo Mondiale in Classe LMGTE, per il quale sono in lizza la Ferrari 488 GTE EVO di AF Corse e la Porsche 911 RSR-19 del team Manthey.

"Sono davvero entusiasta di essere stato selezionato per il Rookie Test del WEC in Bahrain! - ha dichiarato il nativo di Legnano - Non vedo l'ora di guidare una LMGTE PRO e di avere questa nuova opportunità che mi permetterà di lavorare con un costruttore di livello mondiale".

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Masahide Kamio

Spiccano poi i nomi di due ragazze molto promettenti, Lilou Wadoux e Doriane Pin. La prima, 21enne che corre in LMP2 con il Richard Mille Racing Team, salirà a bordo del prototipo vincitore in Classe Hypercar, dunque uno tra la Toyota GR010 Hybrid o la vecchia Alpine A480-Gibson LMP1 preparata dal Team Signatech.

"Sono molto felice di essere stata selezionata. Solo un anno fa ho partecipato al Rookie Test in Bahrain con la LMP2 di Richard Mille, mentre correvo nell'Alpine Elf Europe Cup - dice la Wadoux - È stato un grande passo nella mia carriera, perché mi sono trovata improvvisamente a guidare un prototipo".

"Ho imparato molto e ora ho una nuova opportunità con un nuovo test, ma questa volta al volante di una Hypercar. È un sogno che si avvera e sono felicissima. A livello personale, sono orgogliosa di dimostrare che le donne possono raggiungere i massimi livelli del motorsport. Spero che il mio esempio possa ispirare le giovani ragazze a seguire questa strada".

Lilou Wadoux, Richard Mille Racing Team Photo by: Rainier Ehrhardt

La 18enne Pin ha invece vinto la 24h di Spa-Francorchamps quest'anno con la Ferrari delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy e sta emergendo nel Ferrari Challenge Europe. La transalpina è destinata alla Oreca che si aggiudicherà il campionato 2022.

"Sono lieta che, come parte delle Iron Dames, sia stata selezionata dal FIA WEC per provare una vettura LMP2 a fine stagione in Bahrain per il Rookie Test. Finora è stata una grande stagione per me e sono molto entusiasta di salire su una macchina che non ho mai guidato prima", ammette la Pin.

"È davvero importante dimostrare alle giovani donne come me che possono avere una carriera nel motorsport e che se si ha un sogno e si è disposti a lavorare sodo, i sogni possono diventare realtà".

"La vettura LMP2 è una... bestia completamente diversa dalle GT che ho guidato finora! Ed è fondamentale per i giovani talenti fare più esperienza possibile su diversi tipi di auto da corsa. Sono molto grata al FIA WEC e vorrei ringraziare tutti per questa opportunità!".

#83 Iron Lynx Ferrari F488 GTE EVO: Doriane Pin Photo by: ELMS

Infine sarà interessante vedere come si comporterà Finn Gehrsitz, alll'esordio l'anno scorso in Le Mans Cup a soli 17 anni e protagonista nel 2022 in Asian Le Mans Series nella classe GT3 ed in European Le Mans Series sulla Ligier JS P320 #2 di United Autosports.

"Sono rimasto davvero sorpreso e molto felice di questa notizia. Non mi aspettavo una cosa del genere ed è un'opportunità incredibile", sono le prime parole del tedesco, al quale spetterà la Aston Martin Vantage che svetterà in LMGTE AM (in lizza ci sono TF Sport e NorthWest AMR).

"Non ho mai guidato una GTE prima d'ora, quindi sarà molto interessante lavorare con la squadra che vincerà il campionato quest'anno. Ringrazio i responsabili del WEC per aver reso possibile tutto questo e per avermi dato fiducia in questa occasione unica. Non vedo l'ora!".

#2 United Autosports Ligier JS P320 - Nissan: Bailey Voisin, Joshua Caygill, Finn Gehrsitz Photo by: Paolo Belletti

Tutti e quattro i piloti sopracitati avranno a disposizione un minimo di 30 giri nel corso del test, mentre i team potranno far girare altri concorrenti nel corso delle cinque ore a disposizione.

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, ha aggiunto: "Il FIA World Endurance Championship ha una rosa di piloti di enorme talento e per essere scelti, Lilou, Lorenzo, Doriane e Finn si sono misurati con i migliori come esordienti".

"Il Rookie Test è un'opportunità straordinaria per questi piloti di effettuare un vero e proprio test in pista con l'auto che il giorno prima avrà vinto il campionato nella loro categoria".

"Questo test fa parte del regolamento sportivo del FIA WEC, in quanto ci sforziamo di spingere i giovani talenti nella nostra disciplina e abbiamo già visto quanto la sessione possa essere vantaggiosa per le carriere dei giovani. Non vediamo l'ora di vedere tutti e quattro i piloti in azione in Bahrain".