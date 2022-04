WEC | LMDh in gara 'trasparenti' nel 2022, rinviate le nuove LMP2

Il Consiglio Mondiale della FIA riunitosi in questo fine settimana in Bahrain ha approvato alcune novità per il World Endurance Championship.

Con l'arrivo delle nuove LMDh nel 2023, i vertici della Federazione Internazionale e l'Automobile Club de l'Ouest hanno dato l'ok per l'esordio in gara già da questa stagione.

I prototipi di nuova generazione potranno iscriversi agli eventi scelti, ma accettando il fatto di essere 'trasparenti' ai fini della classifica, dunque senza guadagnare alcun punto.

Questo consentirà ai relativi Costruttori di prendere le misure alle condizioni di competizione e confrontarsi coi rivali prima di arrivare all'omologazione definitiva. Questo aspetto non è però stato specificato dal documento pubblicato, anche se difficilmente le Case impegnate avranno qualcosa di pronto definitivamente.

Di fatto la Porsche è l'unica che ha cominciato a girare e ha già ammesso che i test di sviluppo stanno procedendo con tutte le difficoltà relative ad un mezzo del genere. Acura, BMW e Cadillac non hanno ancora fatto vedere niente, Audi ha congelato il suo progetto, mentre Lamborghini arriverà solo nel 2024, così come Alpine.

Inoltre il Consiglio ha anche spostato al 2025 l'introduzione delle nuove macchine della Classe LMP2.

Già nel 2021 si era deciso di posticiparle al 2024, ma gli addetti ai lavori vogliono prendersi tutto il tempo necessario per capire su che basi costruirle.

I problemi dovuti ai costi non sono da sottovalutare quando devi intraprendere un nuovo progetto tecnico, dunque si andrà avanti con le attuali LMP2 per altre due stagioni.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Prema Powerteam