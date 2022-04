WEC | Le GTE PRO presenti nel 2023 solo se saranno minimo 4 auto

Pierre Fillon, presidente dell'ACO e organizzatore di Le Mans, ha delineato questi come i requisiti minimi di iscrizione in quello che sarà l'ultimo anno delle regole GTE in vista di un passaggio alla GT3 per il 2024.

"Abbiamo bisogno di almeno due marchi che schierino almeno un paio di auto a testa", ha detto Fillon.

Il dubbio che le GTE possano effettivamente correre nel 2023 è sorto dal momento in cui Ferrari e Porsche hanno espresso l'intenzione di concentrare le risorse nel WEC sui loro rispettivi programmi Le Mans Hypercar e LMDh.

Chevrolet, che sta affrontando la stagione completa nel WEC per la prima volta con una sola Corvette C8.R, rimarrebbe l'unica, con forse qualche privato.

Per ora la Casa americana non ha delineato i suoi piani per il prossimo anno, sapendo che comunque avrà una GT3 l'anno successivo.

A Le Mans negli ultimi due anni hanno corso team come WeatherTech Racing ed HubAuto Racing con le Porsche.

Quest'anno, Riley Motorsports schiera una Ferrari 488 GTE Evo per Sam Bird, Shane van Gisbergen e Felipe Fraga.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar Photo by: JEP / Motorsport Images

Le formazioni di piloti GT PRO scompariranno dal WEC e da Le Mans dopo il 2023 con l'introduzione di nuove regole.

Fillon ha ribadito l'intenzione dell'ACO di consentire solo gli equipaggi PRO-AM dall'inizio della nuova era.

Il passaggio al regolamento GT3 per il 2024 è stato annunciato a Le Mans lo scorso agosto, anche se la linea ufficiale era che la nuova classe GT sarebbe stata "basata sulle GT3".

Il chiarimento di ciò che significa è stato rimandato e sarà ora annunciato a Le Mans a giugno.

Si prevede che il WEC adotterà il regolamento GT3 con poche o nessuna modifica per volere dei Costruttori coinvolti nella classe.