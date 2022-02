WEC | Le Ferrari di Iron Lynx diventano gialla e rosa nel 2022

La Iron Lynx ha svelato le livree delle sue Ferrari con cui sarà al via del FIA WEC per la stagione 2022.

La squadra romagnola ha confermato già tempo fa il suo impegno in Classe LMGTE Am con le 488 GTE Evo #60 e #85.

Rispetto all'anno scorso sono stati invertiti i colori, con il giallo che ora fa da sfondo agli inserti neri e rossi sulla vettura del Cavallino Rampante #60 su cui siederà Claudio Schiavoni, assieme ad altri due concorrenti ancora da annunciare.

Anche la #85 delle Iron Dames capitanate da Rahel Frey diventa rosa con le medesime finiture nere e gialle, in attesa di sapere quali saranno le altre due ragazze al fianco della svizzera.

"Siamo stati fermi abbastanza e ora è il momento di ricominciare a correre... a colori invertiti. Ci avviciniamo velocemente alla nuova stagione, più brillanti che mai!", dice il video dove vengono mostrate le colorazioni delle due Ferrari.

Questo non sarà l'unico impegno di Iron Lynx, che come sappiamo ha avviato una collaborazione con Prema in Classe LMP2 per seguire la Oreca 07-Gibson #9 di Kubica/Delétraz/Colombo.

Oltre al Mondiale Endurance aspettiamo anche gli annunci relativi ai programmi delle altre competizioni e Ferrari Challenge.

Iron Lynx, Ferrari 488 2022 Photo by: Iron Lynx