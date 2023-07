WEC | Le Ferrari 488 credono nella rimonta GTE: "Il passo c'è"

I quindici minuti di qualifica terminano con la Ferrari 488 GTE del team Richard Mille – AF Corse quarta alla bandiera a scacchi. Al via della 6 Ore di Monza, quinto round del FIA WEC, scatteranno rispettivamente settima, ottava e nona, invece, le 488 GTE numero 54 e 21 di AF Corse, e la 57 portata in gara da Kessel Racing.

A metà pomeriggio nel Tempio della velocità brianzolo si è disputato il turno cronometrato utile per determinare la griglia di partenza della classe LMGTE Am, in condizioni di pista asciutta, con temperature dell’aria pari a 31,6°C e dell’asfalto di oltre 52°C.

Il compito di qualificare le vetture è stato affidato ai piloti gentlemen, come previsto dal regolamento. La Ferrari più veloce è risultata la numero 83, con Luis Perez Companc – in equipaggio con gli ufficiali Alessio Rovera e Lilou Wadoux – che ha firmato un tempo pari a 1’48’’221, con un distacco di 0’’589 rispetto alla Porsche numero 85, che partirà dalla pole position.

Tre caselle più arretrata la 488 GTE numero 54 in virtù del tempo registrato da Thomas Flohr (1’48’’599) che permetterà alla vettura di AF Corse, condivisa con Davide Rigon e Francesco Castellacci, di partire dalla quarta fila, la quale sarà completata dalla Ferrari di Julien Piguet, al volante in qualifica, Simon Mann e Ulysse de Pauw.

Quinta fila per la vettura in livrea gialla con il numero 57, la 488 GTE di Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Kei Cozzolino.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: Paolo Belletti

Lilou Wadoux, 488 GTE #83: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nella qualifica, credo che Luis abbia completato un grande giro che ci fa essere fiduciosi in vista della gara. Come abbiamo visto nel corso delle sessioni di prova abbiamo un ottimo passo su questa storica pista quindi sono fiduciosa per la gara”.

Luis Perez Companc, 488 GTE #83. “Sono soddisfatto di questa sessione di qualifica. Abbiamo una vettura ben equilibrata. Il tempo sul giro registrato questo pomeriggio è molto buono e guardando alla 6 Ore che si disputerà domenica sono ottimista”.

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Kei Cozzolino Photo by: Paolo Belletti

Davide Rigon, 488 GTE #54: “Personalmente ho guidato nel terzo turno di prove libere, questa mattina, e ho preso consapevolezza di come la nostra vettura sia molto cambiata nella ricerca del miglior set-up in vista della gara. In qualifica Thomas è stato sfortunato per la bandiera gialla che lo ha rallentato nel suo miglior giro. La 6 Ore di Monza sarà una gara lunga e calda, non sarà semplice ma abbiamo lavorato molto per essere pronti e cercare di fare un grande risultato. Siamo fiduciosi in vista di una gara nella quale Corvette e Porsche rappresentano i principali nostri avversari”.

Thomas Flohr, 488 GTE #54: “Siamo stati un po’ sfortunati perché quando stavo tentando di completare il primo giro veloce una vettura davanti a me ha portato dello sporco in pista, avendo messo le ruote fuori dall’asfalto alla Variante Ascari, e causando una bandiera gialla. In ogni caso il feeling con la vettura è molto buono, domenica daremo il massimo per lottare per una posizione di vertice”.