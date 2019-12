La Toyota offre un test a Yamashita, ma dovrà studiare l'inglese!

Kenta Yamashita si giocherà un posto da pilota Toyota per la Super Season 2020-2021 del FIA World Endurance Championship.

Il 24enne giapponese sarà infatti in azione nei test che seguiranno la 8h del Bahrain in programma nel weekend, ai quali prenderanno parte anche Thomas Laurent e Nyck de Vries a bordo della TS050 Hybrid, per poi capire quale equipaggio formare con le nuove hypercar che arriveranno a fine del prossimo anno.

Un fatto curioso è che Yamashita non ha grande padronanza dell'inglese, cosa che viene assolutamente richiesta quando si corre un Mondiale, per cui in Toyota gli hanno anche fatto capire che per parlare con gli ingegneri dovrà mettersi non solo a studiare i dati, ma anche... sui libri!

"Il mio inglese non è un gran che e non è sufficiente per comunicare con un team di alto livello - ha ammesso Yamashita a Motorsport.com - So che ho delle difficoltà ad esprimermi e a volte non trovo le parole giuste per descrivere le mie sensazioni e chiedere agli ingegneri cosa fare. Inoltre fatico molto a capire loro quando parlano così velocemente, dunque imparare bene la lingua è un obiettivo importante per il mio futuro".

“Sono convinto di poter guidare bene la LMP1, delle due sono più preoccupato per l'inglese e i dialoghi coi team. So che la squadra giudicherà le mie prestazioni, spero di essere abbastanza veloce e cercherò di fare del mio meglio".

Informazioni aggiuntive di Rachit Thukral e Kunihiko Akai