WEC: la Toyota ingaggia De Vries come pilota test e riserva

Nyck De Vries è un nuovo pilota della Toyota Gazoo Racing per il FIA World Endurance Championship.

L'olandese ricoprirà il ruolo di tester e riserva della TS050 Hybrid LMP1, già provata lo scorso anno in Bahrain nelle prove per i rookie, andando a prendere il posto di Thomas Laurent, il cui contratto scade a fine anno, ma avrà anche la grande occasione di sviluppare la nuovissima Hypercar della Casa giapponese.

"Guidare la TS050 Hybrid in Bahrain è stata una esperienza fantastica - ha commentato De Vries - Pensavo fosse una occasione singola, per cui è bellissimo sapere che potrò salirci ancora, ma soprattutto sono entusiasta di poter provare la nuova LMH".

Il Presidente Hisatake Murata ha aggiunto: "Le informazioni che ci ha dato nei test in Bahrain sono state molto positive ed è evidente che si tratta di un ragazzo con un gran potenziale. Assieme a Kenta Yamashita avremo due giovani molto promettenti che potranno crescere con il nostro team. Non vedo l'ora che facciano progressi! Intanto auguro a Thomas Laurent il meglio per il suo futuro ringraziandolo per l'apporto al team in questo periodo con noi".

De Vries, fresco di annuncio come pilota G-Drive Racing per la European Le Mans Series, concluderà l'anno nelle LMP2 prendendo parte anche alla 24h di Le Mans con il Team Nederland.