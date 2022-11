WEC | La Toyota conferma tutti i suoi piloti per il 2023

Squadra che vince non si cambia: la Toyota Gazoo Racing ha annunciato che continuerà con la stessa formazione di piloti per il prossimo anno nel FIA World Endurance Championship.

Dopo aver conquistato per la seconda volta consecutiva i Mondiali in palio, le Hypercar giapponesi verranno anche nel 2023 condotte dai medesimi equipaggi, ovvero Kamui Kobayashi, Mike Conway e José María Lòpez per quanto riguarda la vettura #7, mentre al volante della #8 vedremo ancora Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, iridati al termine della stagione 2022.

"Quest'anno abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, vincendo Le Mans, Fuji e il Campionato del Mondo, grazie al grande supporto di Toyota e dei nostri partner", ha dichiarato Kobayashi, che svolge pure il ruolo di Team Principal.

"Ma nel 2023 ricominceremo con una concorrenza ancora più agguerrita, quindi dobbiamo migliorare noi stessi, rendendo la nostra squadra e la nostra auto ancora più forti. I piloti sono una parte importante della nostra squadra e sono felice di guidare al fianco di Mike, José, Séb, Brendon e Ryo anche nel 2023".

"Abbiamo un forte spirito di squadra in tutto il team, in particolare tra i piloti, e corriamo insieme come una famiglia. Questo è un grande punto di forza per noi, dobbiamo fidarci e sostenerci l'un l'altro nella prossima stagione, per essere il più forti possibile contro i grandi rivali Hypercar".

"Siamo tutti impazienti di gareggiare contro tanti costruttori che hanno vinto Le Mans in passato. Riuscirci nell'anno del centenario è un grande obiettivo per tutti, quindi ovviamente sarà difficile e tutti si impegneranno al massimo".

"Questa grande lotta è ciò che tutti vogliamo nel motorsport e credo che sarà davvero emozionante per i fan".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Conway ha aggiunto: "La prossima stagione del WEC sarà una sfida entusiasmante e sono molto contento di far parte della squadra per l'inizio di questa nuova era di gare endurance. Non sarà facile, con l'ingresso di così tanti costruttori, ma avere la possibilità di vincere Le Mans nell'anno del suo centenario è una motivazione enorme".

"Vedere una griglia di Hypercar così numerosa lottare per la vittoria sarà qualcosa di speciale e non vedo l'ora di farne parte".

Gli fa eco López: " Sono molto felice di continuare a far parte del team per un altro anno, soprattutto al fianco di Mike e Kamui. Abbiamo un rapporto molto stretto e nelle ultime stagioni siamo diventati come fratelli".

"C'è un grande spirito in tutta la squadra e ne avremo bisogno per affrontare la battaglia del prossimo anno, quando la classe Hypercar sarà incredibilmente competitiva. È emozionante per tutti, per il team, per i piloti e per i fan. So che la squadra sta già lavorando al massimo per essere pronta e non vedo l'ora di cominciare".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Dal lato della #8 Campione in carica, Buemi afferma: "Sono grato al team e a Toyota per l'opportunità di partecipare a una stagione così incredibile per il WEC e Le Mans. È difficile credere che questa sarà la mia undicesima stagione con il team in questa serie; abbiamo vissuto davvero tante esperienze insieme e siamo diventati come una famiglia".

"Dobbiamo sfruttare tutto ciò che abbiamo imparato negli anni per essere pronti a combattere la prossima stagione. Chiaramente il nostro obiettivo sarà quello di mantenere i nostri titoli mondiali e di vincere di nuovo Le Mans, il che sarebbe ancora più speciale nell'anno del centenario".

D'accordo anche Hartley: "La stagione 2023 si preannuncia incredibile per le gare endurance e il nostro lavoro non sarà certo più facile. La lotta tra i costruttori sarà intensa e noi dobbiamo essere ben preparati, con una vettura veloce e affidabile; non ci sarà spazio per gli errori".

"È un vero privilegio far parte di una stagione così importante. Grazie a Toyota e a tutti i membri del team, non solo per la fantastica stagione 2022, ma anche per aver dato a noi piloti la possibilità di partecipare alla lotta del prossimo anno".

Hirakawa chiosa: "Ho imparato molto durante la mia prima stagione nel WEC, quindi credo che l'anno prossimo tornerò più forte e più preparato per la grande sfida. Non mi sono ancora reso conto che inizierò la stagione da vincitore in carica di Le Mans e da Campione del Mondo, ma naturalmente l'obiettivo è difendere tutto ciò".

"Ringrazio il team, la Toyota e tutti i nostri partner per avermi dato questa opportunità e per averci sostenuto in una stagione speciale come sarà il 2023. Ci siamo goduti il momento in Bahrain, ma già tutto il team è concentrato sulla preparazione e sul miglioramento per la prossima annata".