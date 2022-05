WEC | La rinnovata Peugeot 9X8 Hypercar debutta alla 6h di Monza

Sarà la 6h di Monza la prima gara della nuova Peugeot 9X8 Hypercar nel FIA World Endurance Championship.

La conferma è giunta oggi pomeriggio, con la Casa del Leone che in pratica torna un anno dopo sul... luogo del delitto.

Il fine settimana dell'8-10 luglio si svolgerà sul Tempio della Velocità il quarto evento della stagione 2022 del Mondiale Endurance, ma già nello stesso mese del 2021 i francesi portarono lì in mostra la prima versione del loro prototipo, che avevamo potuto toccare con mano e analizzare da vicinissimo in ogni minimo particolare.

Da allora sono passati quasi 12 mesi e, soprattutto, chilometri e chilometri, con gli uomini di Peugeot Sport che hanno lavorato alacremente per arrivare ad ulteriori soluzioni per il mezzo - senza ala posteriore, come promesso fin dalla caduta dei veli - e rinunciando all'omologazione per correre la 24h di Le Mans di quest'anno.

Peugeot 9x8 Photo by: Peugeot Sport

La Hypercar transalpina è evoluta grazie all'enorme quantità di impegno profuso nei test in pista da Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes e dal collaudatore James Rossiter, più Kevin Magnussen prima che il danese rinunciasse all'impegno rispondendo alla chiamata della Haas in Formula 1.

Oltre alle rinnovate linee e appendici aerodinamiche, la 9X8 LMH per la prima volta si mostra nella colorazione definitiva con la quale andrà ad incrociare le armi nella 6h di Monza contro Toyota, Glickenhaus ed Alpine coi sei piloti ufficiali sopracitati.

Questo è stato concesso dalla FIA e da ACO, che fino al termine dell'anno accetteranno le iscrizioni gara per gara dei concorrenti con le LMH e LMDh ancora in fase di sviluppo e prive di omologazione definitiva. Le due 9X8 verranno iscritte anche ai round del Fuji e Bahrain che andranno a concludere la stagione.

La livrea non è troppo differente da quella che avevamo potuto apprezzare inizialmente, a base grigia e inserti neri, con finiture giallo-fluo nella presa d'aria della pinna del cofano-motore, nelle bandelle aerodinamiche poste sullo splitter anteriore al di sotto dei fanali, e lateralmente a quelle del posteriore, in una sorta di evoluzione specifica per l'esordio ufficiale.

Peugeot 9x8 Photo by: Peugeot Sport

"Diciamo che siamo un po' alla fine della storia, eravamo partiti con l'idea di non utilizzare l'ala posteriore e confermiamo che sarà così, dopo aver lavorato tantissimo in pista perché era tutto da verificare", ha detto il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Sono stati mesi molto impegnativi dove abbiamo messo assieme oltre 10.000km di test, ma c'è ancora da fare e proveremo ancora prima di andare a correre. Al tempo stesso abbiamo già intrapreso il processo di omologazione coi crash-test, siamo allo stadio finale dell'approvazione delle specifiche, nelle prossime settimane arriverà l'ok".

"Abbiamo modificato alcune parti, come i fanali anteriori e il sistema di illuminazione, ma anche alcune appendici aerodinamiche, inserendo pure alcune parti presenti sui prodotti di serie. La macchina è comunque stabile al posteriore, dopo le modifiche apportate, siamo contenti del nostro prodotto".

Peugeot 9x8 Photo by: Peugeot Sport

Rossiter si è mostrato carichissimo: "Per me è stata una avventura incredibile cominciata con il lavoro al simulatore, dove di fatto è nato il concetto di questa auto. A dicembre c'è stato il primo roll-out, una sfida molto impegnativa, ma che ci ha visti evolvere pian piano fino ad avere la vettura definitiva".

"Per Monza sono davvero entusiasta e motivato, è magico e speciale poter correre finalmente dal vero con questa macchina".

Duval non è da meno: "E' grandioso poter tornare a correre Le Mans per dare l'assalto al successo assoluto dopo così tanto tempo. Farlo con la Peugeot mi ricorda la prima gara che feci con la 908 e intraprendere una avventura del genere con un team francese come me è stupendo".

Anche Di Resta è fra i pionieri del progetto: "Il programma è iniziato praticamente prima che partisse! Eravamo in studio a lavorare ad un progetto e al simulatore, oggi averle la macchina qui in pista e a tiro dell'esordio in gara è la dimostrazione di quanto tutti abbiano creduto a questa cosa. E' incredibile ed entusiasmante".

Peugeot 9x8 Photo by: Peugeot Sport

Jensen ha aggiunto: "Per me è fantastico essere qui dopo aver portato in pista per primo l'auto e aver lavorato tanto con gli ingegneri e il team. Non vedo l'ora di essere in gara e a Le Mans l'anno prossimo, sono orgoglioso di quanto fatto".

Vergne si accoda all'entusiasmo dei suoi colleghi: "Sono molto fortunato perché corro con due marchi della stessa famiglia in Formula E e nel WEC. Ho lavorato tantissimo sfruttando l'esperienza del mondo dell'elettrico dando una mano al team su quest'area".

Menezes ha chiosato: "Per me è un piacere poter correre con una LMH. Sono l'unico pilota del team che non aveva mai corso con una vettura ibrida, ma tutta la squadra mi ha dato una grande mano a capirne di più di questa incredibile esperienza. Abbiamo una sfida molto impegnativa davanti, ma anche grandi aspettative, vediamo cosa riusciremo a fare".

Peugeot 9x8 Photo by: Peugeot Sport