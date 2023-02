WEC | La nuova Toyota LMH non c'è ancora: "Migliorata la GR010"

Quattro titoli Mondiale alle spalle hanno un peso specifico e creano inevitabilmente aspettative sulla Toyota, che al via della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship parte ancora una volta come Regina in carica.

Fatto man bassa dei titoli Piloti e Costruttori da quando esiste la Classe Hypercar (che fa seguito al recente dominio dell'ultima fase LMP1), la squadra giapponese con sede a Colonia tra un mese sarà di scena a Sebring.

Stavolta però i rivali saranno molti di più e con il coltello tra i denti perché la massima serie endurance sta prendendo il volo, cosa che sa benissimo il Direttore di Toyota Gazoo Racing Europe, Rob Leupen, intervenuto in una tavola rotonda alla quale ha preso parte anche Motorsport.com.

Rob Leupen, Team Director Pascal Vasselon, Technical Director Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

"Sentiamo la pressione, non c'è dubbio. Quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni ci mette nella posizione di essere la squadra da battere, per cui durante l'inverno abbiamo lavorato per presentarci pronti a Sebring e alla stagione 2023, anche perché ci sono nuovi avversari da affrontare", spiega il manager olandese.

Per il terzo anno di fila in griglia ci sarà la GR010 Hybrid, le cui novità tecnico-aerodinamiche per il 2023 verranno mostrate ufficialmente al pubblico la prossima settimana.

Aspetti su cui si è lavorato intensamente durante l'inverno, con Leupen che ha per il momento allontanato l'ipotesi dell'arrivo di una nuova Hypercar, la tanto vociferata GR020 che prima o poi succederà al modello attuale.

"In realtà non abbiamo pensato ad una nuova vettura, non c'è alcun telaio nuovo in fase di studio. L'inverno l'abbiamo trascorso a cercare di alleggerire e migliorare nell'aerodinamica e nella guidabilità l'attuale GR010".

"Penso che le cose siano state fatte bene e che alla prima gara saremo competitivi, poi ovviamente ci sono squadre come Cadillac e Porsche che hanno già corso a Daytona che si presenteranno già pronti anche con la macchina nuova".

"E poi non dimentichiamo che ci sono i vecchi rivali come Glickenhaus e Peugeot che già conoscono la serie, quindi di rivali agguerriti ne avremo".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Un punto fondamentale di cui si parlerà è il famigerato Balance of Performance, che per la prima volta dovrà equilibrare le prestazioni di due prototipi diversi come Hypercar e LMDh.

"Vedremo come sarà il nuovo Balance of Performance ora che arrivano le LMDh, ma penso che a Sebring sarà un fine settimana molto interessante da vivere. Ritengo che tutti i team debbano collaborare bene con ACO e FIA per avere un giusto BoP, Sebring non credo sarà il crocevia da questo punto di vista, ma alcune squadre ci hanno già girato, come Porsche e Cadillac, quindi è chiaro che bisognerà valutare bene tutti i parametri tra chi ha le LMDh e chi, come noi, ha una Hypercar".

"Ogni cosa evolverà in corso d'opera e penso si farà di tutto per rendere competitiva la serie. Da parte nostra non è che ci sia molto da fare o da dire, siamo fiduciosi che tutto possa essere organizzato al meglio da chi gestisce la serie".

Ci sono poi le LMDh di Porsche e Cadillac che a Sebring, dove il 17 marzo si terrà la 1000 Miglia che aprirà la stagione, hanno già girato più volte (l'ultima un paio di giorni di questa settimana) e con l'esperienza acquisita alla 24h di Daytona potranno sicuramente avere qualche carta in più da giocarsi.

"La settimana scorsa abbiamo provato per capire come gestire il riscaldamento delle gomme, visto che sono vietate le termocoperte ora. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, poi se Cadillac e Porsche saranno davanti, starà a noi cercare di riprenderle! Onestamente non voglio preoccuparmi di questa cosa, se saranno in vantaggio dovremo solamente spingere!"

Photo by: Toyota Racing

Infine Leupen ha anche commentato quella che è la vettura più attesa del lotto, la Ferrari 499P che riporterà il Cavallino Rampante a battagliare per la vittoria assoluta.

Per quanto da Maranello stiano cercando di tenere i piedi per terra in vista di un esordio tanto atteso quanto ricco di incognite, tutti gli avversari sanno benissimo che le due Rosse non andranno sottovalutate nell'arco della stagione.

"Credo che l'arrivo della Ferrari sia grandioso per noi tutti, parlo anche a nome di Porsche, Glickenhaus, Cadillac, Peugeot e Vanwall. E poi non dimentichiamo che arriveranno anche BMW, Alpine e Lamborghini, la serie decollerà ulteriormente, ma comunque credo che a Maranello abbiano costruito una vettura che possa essere competitiva fin da subito".

"Credo che sia possibile una vittoria subito da parte loro, sanno come si costruisce e gestisce una vettura da corsa, per cui è fuori discussione la loro bravura. Certamente l'affidabilità e la messa a punto sono fattori chiave in questa serie, ma hanno provato tanto e hanno l'esperienza per fare bene".