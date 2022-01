WEC | La Inter Europol completa la line-up 2022 con Gutiérrez

E' Esteban Gutiérrez il terzo rinforzo della Inter Europol Competition per la stagione 2022 che la vedrà impegnata nel FIA World Endurance Championship.

Dopo aver annunciato la conferma di Alex Brundle e Jakub Smiechowski, la squadra polacca completa la formazione LMP2 affidando la sua Oreca 07-Gibson #34 al messicano.

"Sono molto contento e ringrazio il team per avermi concesso l'occasione di correre assieme a Kuba ed Alex - dice Gutiérrez - I progressi della squadra, uniti alle nostre ambizioni, mi rendono fiducioso di essere in una formazione eccellente".

"Le gare endurance saranno una novità per me, mi dovrò concentrare al massimo per imparare il più in fretta possibile. Ma è per me un onore tornare a correre in una serie così prestigiosa".

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 Gibson: Jakub Smiechowski, Rengar Van der Zande, Alex Brundle Photo by: JEP / Motorsport Images

Brundle ha aggiunto: "Questa è la conferma della forza di questa squadra, avendo attirato un pilota come Esteban. Sono lieto che abbia deciso di correre con noi e non vedo l'ora di condividere la macchina con lui quest'anno".

Soddisfatto anche Smiechowski: "Credo che l'aggiunta di Esteban alla squadra ci darà una spinta in più questa stagione. Non vedo l'ora di passare ore in pista con lui e Alex".

Il team manager, Sascha Fassbender, chiosa: "Siamo felici di dare il benvenuto ad Esteban, sono fiducioso che questo sarà un bell'anno per noi. Un ringraziamento va a Renger Van Der Zande, che con Alex e Kuba ha lavorato duramente l'anno scorso per portarci a questo livello".

"Con Esteban nel team, abbiamo una formazione forte per raggiungere le nostre ambizioni. Non vedo l'ora di lavorare insieme a tutti per realizzare grandi cose in questa stagione".