WEC: la Hypercar di Peugeot Sport si vedrà il 6 luglio

Stavolta ci siamo, finalmente: Peugeot Sport presenterà la sua nuovissima Hypercar nel pomeriggio di martedì 6 luglio.

La Casa del Leone farà il suo ritorno nel FIA World Endurance Championship nella stagione 2022 per dare l'assalto al successo assoluto, così come alla 24h di Le Mans.

In questi mesi sono emersi i primi bozzetti del prototipo che sarà spinto dal powetrain denominato Peugeot Hybrid4, ovvero una tecnologia ibrida che unisce un motore V6 biturbo da 2,6 litri da 500 kW (680 CV), collocato nella parte posteriore, ed uno elettrico da 200 kW fissato anteriormente, con la batteria sviluppata assieme a Saft, azienda di Total.

Le fasi di studio e sviluppo sono poi state seguite dai sette piloti ingaggiati per correre con la macchina transalpina. Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Gustavo Menezes e Mikkel Jensen, oltre alla riserva James Rossiter, hanno più volte fatto tappa nella sede di Peugeot Sport per osservare e collaborare coi tecnici alla creazione del mezzo.

Ormai ci siamo e l'unica cosa che manca è sapere come si chiamerà l'auto e vedere come è fatta. Per il resto, la Hypercar di Peugeot intraprenderà il percorso di sviluppo e test che servirà ad arrivare all'omologazione ufficiale e all'esordio in pista contro i rivali di categoria Toyota e Glickenhaus, più Ferrari e ByKolles quando saranno pronte.

A queste aggiungiamo anche le LMDh di Acura, Audi, Porsche e BMW, ma ci sono altre Case che a breve potranno unirsi al battaglione che, senza ombra di dubbio, renderanno ancor più bella Le Mans e la sfida per il titolo WEC.

Peugeot 2022 Hypercar 1 / 4 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar teaser 2 / 4 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar teaser 3 / 4 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Sport 4 / 4 Foto di: Peugeot Sport