WEC | La Hypercar di ByKolles Vanwall è... viva!

Dopo tanto silenzio, da una settimana a questa parte non si fa che parlare della ByKolles e del suo ritorno in azione nel FIA World Endurance Championship.

Questa cosa, almeno per il 2022, 'non s'ha da fare' per usare un termine manzoniano, dato che FIA e Automobile Club de l'Ouest hanno rifiutato la domanda d'iscrizione del team austriaco.

Troppe poche garanzie, a quanto pare, sono state date su un progetto che - seppur lentamente - in realtà procede imperterrito, come documentato dalla squadra sui social.

La scocca della Hypercar è pronta e ora l'auto ha pure... detto la sua! Infatti alcuni giorni fa il motore è stato acceso per la prima volta e il video girato in fabbrica mentre un meccanico è nell'abitacolo a dare gas ha immediatamente suscitato curiosità.

Se la certezza che la macchina sia in fase di costruzione, resta ancora nell'ombra tutto ciò che è attorno ad essa; da un anno è calato il silenzio dopo che il capo, Colin Kolles, aveva tuonato contro la gestione del FIA WEC ritenendo troppo alti i costi per correre solo sei gare, ma affermando anche che l'auto era pronta al 90%.

In ByKolles sembra che abbiano definitivamente raggiunto un accordo per il cambio di denominazione in Vanwall Racing Team, anche se dal marchio inglese non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito.

Questo sarebbe un primo passo verso l'approvazione di un suo impegno nel WEC, ma non prima del 2023 dato che il regolamento della serie non prevede partecipazioni gara per gara se non si è iscritti a tutta la stagione.

Nel frattempo i piloti dedicati allo sviluppo, Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri, attendono il momento di potersi realmente calare nell'abitacolo per percorrere i primi km a bordo di questo mezzo, che esattamente un anno fa pareva già quasi pronto, ma che in realtà è ancora indietro.

A questo punto non resta che attendere l'evolversi di una vicenda che è piuttosto singolare e destinata ancora a fare parlare e discutere.