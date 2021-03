WEC: la Corvette conferma la presenza a Spa con una C8.R

La Corvette Racing ha ufficializzato la sua presenza alla 6h di Spa-Francorchamps che il 1° maggio aprirà ufficialmente la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship.

Antonio Garcia ed Oliver Gavin sono i piloti destinati a condurre l'unica C8.R iscritta con il #63 da Casa Chevrolet alla categoria LMGTE Pro, confermando quindi il suo impegno nella serie in preparazione al ritorno a Le Mans.

Le Corvette sono infatti principalmente in azione nella Classe GTLM dell'IMSA, ma per correre la 24h francese dovranno presenziare ad alcuni round del campionato. Il primo sarebbe dovuto essere Portimão, ma con lo spostamento a giugno della tappa portoghese, ecco che si sono aperte le porte per l'iscrizione alla gara belga.

"Per me è bellissimo poter tornare in azione con la Corvette e soprattutto con il mio primo compagno di squadra, Antonio! - ha detto Gavin - Siamo stati assieme per anni condividendo viaggi e sistemazioni in gare come Sebring, Daytona e quant'altro, ma mai l'abitacolo. Gareggiare assieme a Spa sarà molto speciale".

Garcia ha aggiunto: "Prima di tutto bisogna dire che l'idea di correre con Olly su una Corvette ufficiale è bellissima e finalmente ce la faremo! Saremo veloci in fretta e sono molto grato a chi ce lo ha permesso, dato che potremo condividere il volante di una macchina da corsa e non solo di quelle a noleggio".

Dalla Corvette hanno poi aggiunto che, sempre in vista di Le Mans, si valuteranno quali altre gare affrontare del WEC, poiché sul Circuit de la Sarthe avremo pure la seconda C8.R col #64. Ad occuparsene saranno molto probabilmente i ragazzi della Larbre Competition.

#4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims 1 / 10 Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nick Tandy, Tommy Milner, Alexander Sims 2 / 10 Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Pit Stop, Nicky Catsburg, Jordan Taylor, Antonio Garcia 3 / 10 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nick Tandy, Tommy Milner, Alexander Sims 4 / 10 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Nick Tandy, Tommy Milner, Alexander Sims, #3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, #25: BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Bruno Spengler, Timo Glock 5 / 10 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 6 / 10 Foto di: Art Fleischmann #4 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims 7 / 10 Foto di: Art Fleischmann #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 8 / 10 Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 9 / 10 Foto di: Art Fleischmann #3 Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 10 / 10 Foto di: Richard Dole / Motorsport Images