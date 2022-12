WEC | Kubica punta alla Hypercar nel 2023 o nel 2024

Dopo aver abbandonato le monoposto, Robert Kubica è passato alle ruote coperte disputando inizialmente un anno nel DTM prima di passare alle gare endurance. Da allora il pilota polacco ha ottenuto dei risultati di rilievo nella classe LMP2, vincendo il titolo della European Le Mans Series al primo tentativo nel 2021 con il team WRT per poi sfiorare una prestigiosa vittoria alla 24 Ore di Le Mans nello stesso anno sfumata per via di un ritiro straziante avvenuto all'ultimo giro.

Kubica ha trascorso un altro anno in LMP2 nel 2022, questa volta con Prema, ottenendo come miglior piazzamento il secondo posto a La Sarthe dietro la dominante JOTA.

La categoria Hypercar, con il ritorno di numerosi costruttori nel WEC dopo diversi anni di magra, rappresenta una ovvia attrattiva per molti e Kubica è uno dei tanti piloti di alto profilo alla ricerca di un posto nella nuova classe regina.

Il 37enne ha rivelato di aver dialogato con diverse squadre, anche se allo stato attuale delle cose non è molto ottimista sulla possibilità di assicurarsi un sedile per il 2023.

"Direi che ho fatto molti sforzi e ho cercato di essere presente nella categoria Hypercar", ha detto Kubica a Motorsport.com. "Tuttavia non credo che questo accadrà... ci sono ancora delle trattative in corso, ma non sembra più così semplice”.

"Credo che rappresenti una grande sfida per i nuovi team e i nuovi costruttori e il primo anno sarà sicuramente molto, molto impegnativo”.

"Penso che la possibilità più concreta che ho sia quella di continuare nell'endurance. Probabilmente sarò ancora coinvolto in Formula 1, ma per adesso si tratta di alcuni pezzi che devono combaciare e poi mettere insieme. Spero che entro qualche settimana questa situazione possa essere più chiara".

L'anno prossimo il WEC vedrà un notevole incremento di iscritti, con Porsche, Cadillac e Ferrari che entreranno a far parte della classe Hypercar insieme a Toyota e Peugeot.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

Il campo delle Hypercar si allargherà ulteriormente nel 2024, quando Lamborghini e Alpine arriveranno con le loro LMDh, ed anche BMW sarà presente dopo essersi concentrata esclusivamente sull'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Kubica ha detto che sta prendendo in considerazione la possibilità di correre con le Hypercar proprio nel 2024 e sta trattando con team e costruttori per un passaggio alla classe superiore del WEC.

"Sto parlando con alcuni team, un paio, ma non necessariamente per il 2023. Per il futuro", ha detto. "Tuttavia, come ho detto, per me questa situazione è un resa po' più complicata per il mio coinvolgimento in Formula 1. Non è così semplice. Inoltre, la sovrapposizione di calendari non è così facile da gestire. Ecco come stanno le cose".

Il team Prema per cui ha corso quest'anno fa ora parte dello stesso gruppo di Iron Lynx e avrà un ruolo chiave nel programma LMDh della Lamborghini nel WEC e nell'IMSA a partire dal 2024.

Kubica non ha negato di aver avuto colloqui con le parti coinvolte nel progetto, ma ha ammesso che le sue possibilità di guidare per la Lamborghini nel 2024 sono minime.

"Penso che si possa dire che ci sono stati dei colloqui", ha ammesso. "Ma siamo ancora in una fase embrionale che non può farmi dare una risposta definitiva. Per il momento posso dire che è molto improbabile che io sia coinvolto".

Se Kubica non dovesse riuscire ad assicurarsi una Hypercar, rimanere in LMP2 sarebbe la scelta "più naturale" secondo il pilota polacco.

Ambizioni IMSA

Kubica ha avuto un primo assaggio dell'IMSA l'anno scorso, quando ha partecipato alla gara di punta, la 24 Ore di Daytona, a bordo di un'Oreca 07 schierata da High Class Racing.

Ha avuto un'altra occasione di vedere quanto sia popolare il campionato in Nord America durante il weekend "Super Sebring" che è coinciso con il round del WEC all'inizio di marzo.

Pur insistendo sul fatto che il WEC rimanga la sua priorità per il momento, Kubica non si è nascosto ed ha ammesso che gli piacerebbe gareggiare nell'IMSA in futuro.

"Ad essere sincero mi piacerebbe partecipare", ha detto."Penso che sia un campionato vero e proprio e mi è piaciuto molto Sebring”.

“Penso che che il campionato sia di un livello molto alto. Non ci sono molte auto, ma ci sono gare vere e proprie".

"Non ho guardato con molta attenzione perché, come ho detto, non è facile combinare i calendari e tutto il resto, ma l'IMSA è un qualcosa che un giorno mi piacerebbe fare".