WEC | Kobayashi: "Anche senza incidente, Alpine avrebbe vinto"

Il pilota della Toyota ha chiuso terzo sulla GR010 Hybrid #7 condivisa con Jose Maria Lopez e Mike Conway a causa dei danni subiti nella collisione lungo il rettilineo proprio con la Alpine A480-Gibson di Matthieu Vaxiviere alla fine della penultima ora.

Vaxiviere, Nicolas Lapierre e Andre Negrao hanno superato indenni l'episodio e sono andati a conquistare la seconda vittoria della stagione, allungando così il loro vantaggio in campionato.

Kobayashi era appaiato a Vaxiviere nella battaglia per la testa della corsa quando si è spostato verso il francese, con il pneumatico posteriore destro della Toyota che si è afflosciato immediatamente dopo aver toccato lo splitter dell'Alpine.

Il team principal della Toyota è riuscito a riportare la vettura ai box per la sostituzione della gomma e della carrozzeria posteriore danneggiata, ma il tempo perso e la successiva penalità di Stop&Go di 90" hanno fatto precipitare la vettura a due giri dalla testa della corsa e dietro alla seconda classificata, la sorella #8.

"Abbiamo fatto del nostro meglio per ottenere la vittoria, ma oggi non è stato sufficiente e abbiamo perso l'occasione - ha commentato Kobayashi - Due vetture sul podio è il massimo che potevamo ottenere".

"Nel mio stint ho faticato un po' in termini di ritmo. Ho cercato di mantenere la nostra posizione e abbiamo scelto strategicamente di non cambiare le gomme al mio pit stop. Questo ci ha permesso di mantenere la posizione in pista, ma ho iniziato a perdere ritmo. Poi ho avuto un contatto con l'Alpine che ci ha danneggiato, abbiamo perso un giro e successivamente abbiamo avuto la penalità.

"Alla fine della giornata non credo che questo abbia cambiato la nostra posizione finale. Oggi non siamo stati abbastanza bravi, quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa in più per la prossima gara".

Il terzo posto di Monza lascia le speranze di difesa del titolo della Toyota #7 appese a un filo, dato che Kobayashi, Lopez e Conway sono ora in svantaggio di 30 punti a sole due gare dal termine.

"Vogliamo vincere entrambi i campionati del mondo, quindi dobbiamo vincere al Fuji. Sarà molto impegnativo vista la concorrenza, ma questo è fantastico per i fan e ci diverte. Abbiamo ancora una possibilità con entrambe le vetture e non ci arrenderemo".

L'equipaggio della Toyota #8 vincitrice della 24 Ore di Le Mans, composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, è a -10 punti nei confronti di Alpine dopo il secondo posto di Monza.

Ma Hirakawa, che era in macchina nelle fasi finali e che a un certo punto ha avuto un contatto ravvicinato con Vaxiviere lungo il rettilineo, ha ammesso la frustrazione per la sconfitta del team con un margine di soli 2"7 secondi.

La vettura era rientrata in gara dopo aver perso terreno a causa di un problema ai freni che ha ostacolato lo stint di Buemi.

"Sono un po' deluso per il secondo posto, perché ho fatto di tutto per vincere - ha detto Hirakawa - La squadra ha reagito molto bene al problema che ha avuto Seb [Buemi] e grazie ai loro sforzi non eravamo così indietro e abbiamo avuto la possibilità di rientrare in gara dopo la safety car.

"Sono sempre stato molto vicino all'Alpine, ma non ce l'ho fatta, il che è stato frustrante. Ci restano solo due gare e la prossima è la nostra pista di casa. Dobbiamo finire davanti all'Alpine per vincere il campionato del mondo, quindi l'obiettivo è chiaro".