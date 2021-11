WEC | Keating continua con TF Sport anche per il 2022

Anche per il 2022 Ben Keating resterà con il team TF Sport e sarà al volante della Aston Martin Vantage GTE per una seconda stagione nella classe GTE Am del WEC, anche se farà parte di una formazione piloti modificata.

La decisione di Keating segue il cambio di status di Dylan Pereira per il prossimo anno che passerà da silver a oro. In GTE Am ogni team deve schierare in pista un pilota bronzo e uno silver.

Attualmente Keating, Pereira e Felipe Fraga sono secondi in classifica. Questo fine settimana il WEC affronterà l’ultimo appuntamento stagionale con la 8 Ore del Bahrain e lo scorso weekend l’equipaggio di TF Sport ha conquistato il successo al termine della 6 Ore disputata sullo stesso tracciato.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage Amr: Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe Fraga Photo by: JEP / Motorsport Images

“TF Sport gestisce una grande squadra e mi trovo molto bene alla guida dell’Aston” ha dichiarato Keating. “Se guardo a quanto accaduto quest’anno sono certo che avremmo potuto ottenere altri successi in 3 occasioni e ho ancora una speranza di poter conquistare il campionato. Se non ci riusciremo sarà il nostro obiettivo l’anno prossimo”.

Keating è entrato full time nel WEC nella stagione 2019/20 con il team Project1 al volante della Porsche ed in quella stagione ha concluso il campionato in sesta posizione in GTE Am insieme al compagno di squadra Jeroen Bleekemolen.

Il cinquantenne ha disputato sette 24 Ore di Le Mans trionfando nel 2018 al volante di una Ford GT autogestita salvo poi essere squalificato al termine della gara per un infrazione relativa al serbatoio del carburante.

Il miglior risultato ottenuto a La Sarthe è il secondo posto ottenuto quest’anno con Pereira e Fraga. Nel 2022 Keating sarà per la prima volta al volante della stessa vettura a Le Mans per due anni consecutivi.

Tom Ferrier, proprietario del team, ha dichiarato: “È fantastico che Ben rimanga con noi. È un pilota eccezionale e sono certo che il prossimo anno potremo puntare sia alla vittoria del campionato che al successo nella più grande gara del mondo”.

Oltre che nel WEC, Keating quest’anno ha corso anche in IMSA con una LMP2 del PR1/Mathiasen Motorsport condividendo l’abitacolo con Mikkel Jensen. L’equipaggio è in procinto di conquistare il titolo di categoria in occasione dell’appuntamento finale di stagione a Road Atlanta.