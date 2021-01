La Jota Sport ha confermato Anthony Davidson, António Félix Da Costa e Roberto González sulla sua seconda Oreca LMP2 per la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship.

La squadra inglese la scorsa settimana aveva annunciato l'equipaggio della 07-Gibson #28 sulla quale salirà il neoarrivato Sean Gelael con Stoffel Vandoorne e Tom Blomqvist.

Oggi è invece giunta notizia ufficiale che il trio formato dall'inglese, portoghese e messicano condividerà ancora il sedile della #38 anche in questa annata del Mondiale Endurance.

"Non vedo l'ora di tornare in pista quest'anno con la Jota e di ripartire da quanto fatto nella scorsa stagione come squadra e come equipaggio - ha detto Davidson - L'anno scorso siamo riusciti a chiudere piuttosto in alte e ho piena fiducia che potremo non solo continuare così, ma anche raggiungere risultati ancor più importanti nel 2021".

Da Costa proseguirà dividendosi con gli impegni in Formula E: "Sono contentissimo di correre ancora nel WEC con la Jota, Roberto ed Anthony. Sono sempre stato a favore della continuità e vorrei cavalcare l'onda di questo momento positivo cercando di essere protagonista nuovamente nel Mondiale e a Le Mans. Non vedo l'ora di andare a Sebring per la prima gara”.

David Clark, co-proprietario del team, ha aggiunto: "La continuità nel corso delle stagioni è piuttosto rara nell'endurance, quindi è bello vedere Roberto, Anthony e António di nuovo insieme per la prossima stagione con noi. Tutti loro hanno chiaramente dimostrato di avere talento, costanza, una grande etica di squadra e molti altri attributi per affrontare la lotta per il titolo nel 2020".

"Queste sono tutte caratteristiche che la Jota ha apprezzato, quindi ognuno di questi ragazzi è perfetto per il team. Roberto ha davvero dimostrato di essere uno dei più bravi piloti Silver nel settore e si è distinto per il supporto, i consigli e l'esperienza sia di Anthony che di António. Non vediamo l'ora di ottenere altri grandi risultati insieme per tutta la stagione 2021 del WEC".