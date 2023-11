WEC | Isotta c'è, ma Vector sbatte la porta: arriva Duqueine

La Isotta Fraschini ha avuto l'approvazione da FIA e Automobile Club de l'Ouest e nel 2024 sarà sulla griglia di partenza del FIA World Endurance Championship, oltre alla 24h di Le Mans.

Il sogno della Casa milanese si è avverato dopo il 'no' ricevuto all'inizio della stagione 2023, quando la Tipo 6 LMH-Competizione era ancora una Hypercar in via di progettazione, costruzione e sviluppo.

Dopo i mesi di lavoro in pista, stamattina la compagine capitanata dal Direttore Sportivo, Claudio Berro, è stata ufficialmente inserita nell'elenco iscritti del prossimo anno con il #11 e Jean-Karl Vernay ed Alejandro Garcia come primi piloti confermati in equipaggio.

La grossa novità, però, è il cambio di team che Isotta Fraschini e i costruttori di Michelotto Engineering avranno come riferimento nel campionato. Dopo la scelta di procedere con una sola vettura, anche per motivi economici e di spazio imposti dalla serie, la Vector Sport ha deciso di abbandonare il programma, nonostante le fosse stato proposto di procedere con iscrizioni gara-per-gara, e dunque è stata scelta Duqueine come squadra con cui affrontare la sfida ad un solo mezzo.

Il team francese, già in azione nelle categorie LMP2 e LMP3, nonché leader mondiale nella costruzione in materiale composito per componenti aeronautiche e vetture da competizione, si occuperà delle attività sportive, mentre ad Isotta Fraschini toccherà la gestione tecnica.

Photo by: Isotta Fraschini #11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C

"Da quando il nuovo gruppo dirigenziale è stato nominato ai vertici della Isotta Fraschini, l’obiettivo è stato quello di iscriversi al FIA WEC 2024 - commenta Berro - Dopo un anno di intenso lavoro, coadiuvati dalla Michelotto Engineering, il progetto ha raggiunto il suo obiettivo".

"Ora dovremo confrontarci con i più importanti costruttori di auto al mondo, un impegno che motiverà ancora di più sia noi sia Duqueine, nostro partner sportivo".

Alessandro Fassina, Presidente di Isotta Fraschini, aggiunge: "E' stato un immenso piacere, dopo due anni di duro lavoro, ricevere da FIA e ACO la comunicazione della partecipazione della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C al WEC 2024. Siamo coscienti del grande impegno che dovremo dedicare per essere all’altezza dei grandi Costruttori presenti nel Campionato".

Photo by: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C

Vector denuncia: "Violati gli accordi"

Nel frattempo, da Vector Sport fanno sapere di non aver mandato giù il fatto di correre con una sola auto: "È con grande rammarico che Vector Sport annuncia che non gareggerà nel WEC 2024. Come ampiamente pubblicizzato, Vector Sport era stato scelto come team ufficiale per la nuova Hypercar di Isotta Fraschini nel 2024, una collaborazione che risale al dicembre 2022, quando il contratto è stato firmato e annunciato".

"Il marchio del team italiano è stato esposto prevalentemente sulla vettura LMP2 di Vector Sport per tutta la stagione WEC 2023. Dalla primavera, Vector Sport si aspettava di gestire il programma di sviluppo dei test e delle gare, come originariamente concordato, in preparazione della competizione del prossimo anno".

"In realtà, Isotta Fraschini non ha rilasciato la Tipo 6 Competizione né alcun dato, nonostante le ripetute richieste, contravvenendo a quelli che erano gli accordi contrattuali firmati in precedenza. Nel frattempo, abbiamo avviato trattative con un altro Costruttore per il 2025 e l'anno prossimo ci siamo iscritti alla ELMS".

Anche il capo della squadra, Gary Holland, ha detto la sua con grande rammarico: "Il livello di delusione che proviamo per la posizione di Isotta Fraschini è difficile da esprimere a parole. Ci sono stati dati accessi e indicazioni minime nello sviluppo di questa nuova Hypercar, nonostante un solido accordo precedentemente raggiunto sui test e sullo sviluppo delle auto da corsa in preparazione del 2024".

"Non abbiamo quindi alcuna idea di come sia progredito lo sviluppo della Isotta, dunque Vector Sport si è iscritta alla LMP2 della European Le Mans Series per il 2024, come annunciato prima della fine della stagione WEC, ma non abbiamo opzioni nel WEC in questa fase. Tuttavia, abbiamo già avviato trattative positive per il 2025 e non vediamo l'ora di lavorare con un Costruttore nel WEC che sia in linea con i nostri valori e le nostre ambizioni".

Il direttore commerciale, Adam Shore, ha aggiunto: "Il nostro contratto firmato nel dicembre 2022 contiene termini chiari che non sono stati rispettati da Isotta Fraschini. Il loro approccio è stato intransigente e in definitiva una palese violazione".

"Abbiamo ovviamente una serie di opzioni legali a nostra disposizione, ma siamo una scuderia professionale allineata ai migliori interessi dello sport. Il FIA WEC e questi interessi sono al primo posto nella nostra mente. Come dice Gary, per il momento siamo più concentrati sulla conclusione degli accordi per una stagione WEC nel 2025".