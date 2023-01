WEC | Iscritti 2023: Villeneuve tra le novità, ma è solo l'inizio!

C'era grandissima attesa per scoprire l'elenco iscritti della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship e mercoledì mattina la curiosità è stata soddisfatta.

Sicuramente non ancora del tutto, perché è vero sì che 38 vetture sulla griglia di partenza della serie promossa dall'Automobile Club de l'Ouest fa ben sperare, specialmente nella lotta per il successo assoluto con 13 auto presenti in Classe Hypercar, ma mancano ancora alcuni nomi di protagonisti che possono aggiungere gustosi ingredienti al già ricco piatto in tavola.

Siamo solo all'inizio di una fantastica era dell'endurance, ad oggi una realtà che sta diventando sempre più alternativa stupenda e imperdibile alla Formula 1. Vediamo chi c'è e chi ci sarà.

Partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: (ri)comincia lo spettacolo

La giornata di martedì ha regalato finalmente i nomi di chi guiderà le due Ferrari 499P, con Calado/Pier Guidi/Giovinazzi e Fuoco/Nielsen/Molina che se la vedranno contro i rivali di categoria, a cominciare dai Campioni della Toyota.

Dei marchi presenti in questa Classe, ossia Ferrari, Toyota, Cadillac, Porsche-Penske e Peugeot, tutti hanno già effettuato le loro scelte per gli equipaggi.

Resta da capire chi salirà a bordo delle due Porsche 963 LMDh gestite in privato da Jota e Proton Competition. Sulla #38 della squadra britannica è già stato annunciato da tempo Yifei Ye, cinese promosso dal programma giovani di Porsche Asia-Pacific, mentre sono ancora da scegliere i suoi compagni.

Singolare invece vedere il nome di Gimmi Bruni per la #99 di Proton. Indubbio che il romano abbia effettuato una seconda parte di stagione da protagonista nel 2022 in LMGTE PRO, ma questo non lo aveva fatto rientrare nell'elenco dei piloti di Weissach designati a condurre le LMDh. Una 'promozione' che Bruni si è meritato e per la quale vedremo come si comporterà, sfruttando trascorsi sulle monoposto in una carriera sicuramente divenuta importante nel mondo GT.

#50 Ferrari LMH: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, #51 Ferrari LMH: Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi Photo by: Ferrari

In casa Glickenhaus l'unica 007 LMH presente nell'elenco è la #708 (la #709 arriverà a Le Mans) e per il momento appare in lista Romain Dumas come primo pilota, in attesa di capire che compagni la squadra del vulcanico Jim Glickenhaus gli metterà di fianco. Sicuramente non Richard Westbrook, che è passato alla Cadillac V-LMDh.

Fra l'altro la vettura costruita dalla Podium Advanced Technologies non è più l'unica dell'elenco a non montare l'ibrido. Da quest'anno avrà una 'collega', ossia la Vanwall di ByKolles Racing, che finalmente ha avuto l'ok per l'iscrizione dopo il due di picche ricevuto ad inizio 2022.

E qui c'è l'altra grande novità fra i nomi dei protagonisti perché torna sulla scena di un campionato Mondiale Jacques Villeneuve. Il canadese, iridato in F1 nel 1997, aveva provato già la Vandervell 680 nei test di Barcellona e alla fine si è guadagnato il posto per fare squadra con Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri.

Jacques Villeneuve, Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

LMP2: Categoria di transizione da non sottovalutare

Passando alla Classe LMP2, il numero delle Oreca 07-Gibson scende ad 11 come ampiamente previsto con l'avvento di maggiori LMH e LMDh all'esordio. E qui in parecchi useranno la categoria in preparazione al salto in avanti nelle prossime stagioni.

Tra questi c'è ovviamente la Alpine, in attesa di avere il suo prototipo LMDh per il 2024; la Casa francese schiera due A470-Gibson piazzando Matthieu Vaxivière sulla #35 ed André Negrão al volante della #36. Manca Nicolas Lapierre del terzetto dello scorso anno, ma il transalpino verrà sicuramente coinvolto nello sviluppo del nuovo mezzo, dunque un ruolo lo avrà in squadra.

Ad United Autosports manca un concorrente per la sua #22, Jota è l'unica ad essere già pronta con un trio per la Oreca #28, mentre il Team WRT conferma due macchine. La squadra belga prosegue il legame con Sean Gelael (#31) e Rui Andrade (#41), attendendo i nomi dei loro colleghi, sapendo che dall'anno che verrà bisognerà farsi trovare pronti con la BMW LMDh e per questo probabilmente dotata di portacolori ufficiali della Casa bavarese per allenarli a dovere.

#41 Realteam By WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche la Prema ha ufficializzato il raddoppio di 07 su cui vedremo Juan Manuel Correa (#9) e la Iron Dame, Doriane Pin, con la #63, numero che fa pensare all'arrivo di piloti Lamborghini in preparazione alla LMDh, auto per la quale la squadra della famiglia Rosin sta collaborando assieme ad Iron Lynx.

Inter Europol Competition deve invece trovare il terzo pilota dopo aver già indicato Jakub Smiechowski e Fabio Scherer come primi due.

Infine c'è la Oreca #10 di Vector Sport. La squadra britannica si è vista negare l'iscrizione in Hypercar con la Isotta Fraschini, ma mantiene un posto in LMP2. Qui per ora c'è solamente Ryan Cullen, ma probabilmente i compagni dell'inglese saranno anche quelli che lavoreranno allo sviluppo del prototipo milanese costruito da Michelotto.

#10 Vector Sport Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM: ultima da coltello tra i denti

E' l'ultimo anno delle GTE, ma la categoria riservata alle vetture che poi lasceranno il posto alle più economiche GT3 si preannuncia combattutissima ugualmente, con diversi nomi da tenere d'occhio tra le 14 iscrizioni.

Cominciamo obbligatoriamente dal Campione in carica, Ben Keating, probabilmente il pilota Bronze più forte come ampiamente dimostrato in questi anni tra GT e LMP2 in IMSA. Lo statunitense passa alla Corvette C8.R, condivisa con l'ufficiale Nicky Catsburg e un terzo concorrente ancora da decidere.

Il Re ha lasciato la Aston Martin di TF Sport, ribattezzata OTF by TF dalla collaborazione che la squadra di Tom Ferrier ha avviato con il pilota Bronze dell'Oman, Ahmad Al Harthy, all'esordio accompagnato sulla Vantage #25 da Michael Dinan e Charlie Eastwood.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R GTE-PRO Photo by: JEP / Motorsport Images

TF seguirà sempre anche la #777 dei giapponesi di D'station Racing, mentre la terza Vantage presente è la #98 di NorthWest AMR capitanata dal mitico Paul Dalla Lana, che probabilmente avrà ancora con sè Nicky Thiim o comunque un concorrente ufficiale del marchio.

Le Porsche sono sempre le più numerose e tra queste ci sono come novità (ma non a sorpresa) quelle di Iron Lynx e Iron Dames. La #60 del team diretto da Andrea e Giacomo Piccini vede già seduto in macchina Claudio Schiavoni, la #85 delle ragazze resta per il trio formato da Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy.

Confermata solo la #56 dalla Project 1, per ora con sopra PJ Hyett e Gunnar Jeannette, mentre GR Racing prosegue con la #86 di Michael Wainwright, alla ricerca di altri due compagni.

Come detto sopra, Proton aspetta di avere la sua 963 LMDh e quindi aprirà la stagione con le 911 RSR-19 #77 e #88, sulle quali per ora vedremo rispettivamente Christian Ried ed Harry Tincknell.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO GTE-AM: Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: Ferrari

Infine c'è il capitolo Ferrari, nell'ultima avventura delle gloriosissime 488 GTE Evo. Come sempre, Maranello viene rappresentata dal team di riferimento, AF Corse.

La #21 è dell'inedito trio formato dal Campione GTWC Endurance Stefano Costantini e gli interessanti giovani Simon Mann (alla seconda stagione WEC) ed Ulysse De Pauw (Campione GTWC Sprint), mentre la #54 conferma Thomas Flohr e Francesco Castellacci, aspettando il terzo pilota proveniente dal giro Ferrari Competizioni GT.

Da qui torna nel WEC Daniel Serra, che dovrà dare una mano a Takeshi Kimura e Scott Huffaker sulla 488 #57 iscritta da Kessel Racing in collaborazione con CarGuy Racing.

Concludendo, AF Corse seguirà anche la #83 griffata Richard Mille: per ora è coinvolto solamente Luis Perez Companc, ma la Casa di orologi francese potrebbe riproporre l'interessante Lilou Wadoux, vista in LMP2 nel 2022 e alla ricerca di un sedile.

Anche qui, si attendono le scelte di Ferrari GT per il terzo pilota. Candidati i rimanenti concorrenti della famiglia 'Rossa', ovvero Alessio Rovera (che con il #83 ha vinto due Mondiali, se vogliamo fare un discorso molto romantico-scaramantico), Davide Rigon, Giancarlo Fisichella, Toni Vilander ed Andrea Bertolini.

L'appuntamento è per il 17 marzo in quel di Sebring, dove la 1000 Miglia che si svolge in Florida darà il via alla stagione 2023, da non perdere e da tenere d'occhio. Perché qualsiasi spettacolo si vedrà, sarà solo il primo di una lunga serie.

FIA WEC - Entry List 2023