WEC | Iron Dames, che podio: "Attenti, stiamo diventando brave"

A Monza si è scritta una pagina molto importante di storia nel mondo del FIA World Endurance Championship e del motorsport in generale, con le Iron Dames che per la prima volta sono salite sul podio.

A scrivere una parte di questa bellissima vicenda ci aveva già pensato Sarah Bovy nella giornata di sabato, agguantando la Pole Position della Classe LMGTE AM con un tempone stampato all'ultimo giro disponibile delle Qualifiche.

Domenica nella 6 Ore andata in scena in Brianza, la belga e le sue compagne Michelle Gatting e Rahel Frey hanno tenuto la loro Ferrari #85 in testa alla classifica praticamente per tutta la gara.

Quando sembrava ormai il momento di festeggiare, ecco la doccia fredda del Full Course Yellow che nell'ultima mezz'ora ha rimescolato le carte delle strategie.

In quel momento la Porsche della Dempsey-Proton Racing è passata al comando e anche quando questa ha effettuato un veloce pit-stop per il rabbocco di benzina al penultimo giro, è riuscita ad entrare in pista nuovamente davanti alla 488 GTE rosa.

Ma l'amarezza della vittoria sfumata per una incollatura è stata ben presto - e giustamente - messa da parte dalla gioia di aver calcato il secondo gradino del podio per la prima volta con un equipaggio tutto al femminile, dai piedi destri molto pesanti.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO di Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo raggiunto un risultato fantastico con le Iron Dames e il team Iron Lynx - ha detto la Bovy - Dopo aver centrato la prima Pole Position e aver trascorso 5 ore su 6 in testa, ormai pensavamo già al successo".

"Purtroppo nell'ultima scelta strategica di pit-stop non siamo state fortunate, ma il team ha fatto comunque un grandissimo lavoro ed oltre ad un grande spirito di squadra, abbiamo potuto contare su una macchina velocissima".

"Un grandissimo grazie va alle mie compagne Rahel e Michelle per il loro fantastico lavoro in pista e fuori. Ragazzi, attenzione: stiamo diventando brave e ci stiamo prendendo gusto!"

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO di Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: Eric Le Galliot

La Gatting ha anche qualche lacrimuccia di dispiacere da versare, ma si gode il momento felice: "Sembra abbastanza assurdo da dire, ma mentirei se non dicessi che fa anche un po' male. Abbiamo condotto la gara praticamente per 5 ore su 6, fino a quando non è arrivata una fase di FCY e abbiamo rischiato rientrando ai box con un giro di ritardo, purtroppo".

"Questo è l'endurance e lo sappiamo. Il passo c'era e sono molto orgogliosa di tutti i membri del team. Abbiamo lavorato duramente per ottenere questi risultati, e avere le due auto della squadra tra le prime quattro è già di per sé un grande risultato".

"Rahel e Sarah hanno guidato con il cuore infuocato, come diciamo noi, e così ho fatto anch'io. È stato onestamente un piacere correre a Monza, con una macchina così grande, un ritmo veloce e una gran voglia di vincere la gara a cui siamo andate molto vicino".

"Arriverà anche il nostro momento, ne sono certa. Non posso far altro che ringraziare tutti i ragazzi del team, i nostri ingegneri, i meccanici, i team manager e tutti coloro che lavorano dietro le quinte".

"Le Iron Dames hanno scritto un'altra pagina di storia essendo la prima formazione femminile a salire sul podio del FIA WEC. Ora è tempo di riposare qualche giorno prima di un'altra gara impostante, la 24h di Spa".

La Frey chiosa: "Correre a Monza è sempre emozionante, ma farlo con un team italiano lo è ancora di più. Sono davvero orgogliosa di far parte della Famiglia Lynx e aver messo questa pietra miliare tutti assieme".

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO di Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: JEP / Motorsport Images