WEC | Incognita Imola per Toyota: "Vietati errori fin da subito"

Sarà una 6h di Imola davvero tosta ed allo stesso tempo interessante per la Toyota, che mai ha potuto provare sul tracciato del Santerno con la sua GR010 Hybrid in vista del secondo round stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

E' chiaro che dopo l'enorme fatica della 1812 Km del Qatar, dove le vetture giapponesi erano oggettivamente state penalizzate da un Balance of Performance non favorevole come in altre occasioni, quello dell'Enzo e Dino Ferrari sarà un appuntamento di riscatto e anche di studi per capire quali sono i valori in campo in Classe Hypercar.

La stagione dei giapponesi non è cominciata bene, ma da Campioni in carica non li si può certo dare per vinti, dunque le LMH nere dovranno essere tenute d'occhio particolarmente, a partire dalla #7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck De Vries, al momento la meglio piazzata in classifica di campionato dopo il 5° posto di Lusail.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

"Non vedo l'ora di correre di nuovo a Imola e di tornare al volante della GR010 Hybrid; ho girato molto in Italia da giovane, quindi conosco bene la pista e vinto delle gare anche lì. Sarà una sfida imporsi questo fine settimana su un circuito nuovo per la nostra auto, ma ci stiamo impegnando molto come squadra per ottenere il miglior risultato possibile", spiega il pilota/team principal Kobayashi.

"Come sempre, la chiave sarà partire bene nelle prove e trovare rapidamente una buona direzione di assetto per la nostra vettura, per poi disputare una gara pulita, sfruttando la nostra esperienza e il nostro spirito di squadra".

Nonostante sia ormai un veterano, Conway non ha mai corso sul tracciato emiliano-romagnolo: "Questo fine settimana sarà un'esperienza nuova per me, perché non ho mai corso a Imola prima d'ora, anche se ovviamente si tratta di uno dei circuiti classici del motorsport, per cui vi ho visto molte gare e l'ho provato di recente al simulatore".

"Adesso non vedo l'ora di avere finalmente la possibilità di correre lì. In Qatar abbiamo ottenuto buoni punti per il Mondiale e ora dobbiamo mantenere alta la pressione, sfruttando ogni occasione che ci si presenta. Non sarà facile, contro una concorrenza agguerrita, ma continueremo a lottare".

Dopo la gara d'esordio con la Toyota in Qatar, De Vries punta a migliorarsi ulteriormente: "Imola è una pista nuova nel calendario del WEC, molto stretta e impegnativa, quindi è interessante vedere come ce la caveremo come squadra".

"È un evento più breve rispetto al Qatar e non abbiamo molto tempo a disposizione in pista prima della gara, per cui dobbiamo partire subito bene. Speriamo di poter disputare un buon fine settimana e lottare per i primi posti".

Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, TOYOTA GAZOO Racing Foto di: TOYOTA GAZOO Racing

Dall'altro lato dei box, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa puntano ad un fine settimana dove raccogliere qualcosa di importante con la loro GR010 #8.

"È interessante scoprire un nuovo circuito con una Hypercar. Ho fatto un test di F1 a Imola più di 10 anni fa, ma la mia unica esperienza recente è stata quella di prepararmi per questo weekend nel simulatore di Colonia", ha dichiarato Buemi.

"Sarà divertente guidare la GR010 Hybrid su questa pista davanti a tutti i tifosi italiani, ma mi aspetto anche una bella sfida, soprattutto per quanto riguarda il traffico in gara. Abbiamo avuto difficoltà con la nostra vettura in Qatar, quindi speriamo tutti in una prestazione migliore".

Hartley gli fa eco: "La passione italiana per le corse automobilistiche è leggendaria e andiamo in casa Ferrari, quindi l'atmosfera a Imola dovrebbe essere fantastica. Mi aspetto un fine settimana speciale e una battaglia particolarmente serrata davanti".

"In Qatar abbiamo visto quanto sia così tra le Hypercar e si ripeterà anche questa volta. Nessuno può permettersi di commettere anche il più piccolo errore in qualifica o in gara perché, con una competizione così serrata, si possono perdere molte posizioni. Dobbiamo essere tutti al massimo della forma per poter sfidare i primi".

Hirakawa chiosa: "Imola è un'altra pista nuova da imparare con la nostra auto, ma ho girato con la McLaren di F1 il mese scorso e corso con una LMP2 nell'ELMS qualche anno fa, quindi conosco bene il tracciato; mi aspetto che sia emozionante guidare con una Hypercar e spettacolare per i fan".

"Spero che questo tracciato sia più adatto alla nostra vettura rispetto al Qatar, che è stato un weekend difficile. Il team ha lavorato duramente per prepararsi e trovare il modo di tornare più forte. Non vedo l'ora di iniziare".