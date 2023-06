WEC | Imola entra nel calendario 2024 per aiutare Monza

Quando venerdì scorso il FIA World Endurance Championship ha pubblicato il calendario del 2024, i tifosi italiani non sono rimasti delusi nell'avere conferma che una tappa nel nostro paese ci sarà anche il prossimo anno.

Il Bel Paese ancora nell'elenco ampliato ad otto eventi era praticamente scontato vista la presenza nella serie della Ferrari, ma anche di Lamborghini che entrerà proprio per la stagione a venire raggiungendo tanti altri protagonisti tricolore. L'Italia, quindi, non poteva mancare e l'idea di Imola è arrivata non per via di una bocciatura di Monza, ma proprio per dare una mano all'Autodromo brianzolo di rifarsi il... trucco!

In Lombardia si andrà tra meno di un mese per la 6h di quest'anno, poi nel 2024 il Mondiale si trasferirà all'Enzo e Dino Ferrari per consentire alla pista monzese di 'respirare' in un calendario sempre piuttosto fitto di impegni che però non consente di avviare quei lavori di ristrutturazione necessari ad accogliere meglio addetti ai lavori e pubblico, anche e soprattutto per rispondere alle richieste ed esigenze della Formula 1.

Intanto l'alternativa di correre sul tracciato che sorge sulle rive del Santerno mantiene il WEC in Italia e conferma ancora una volta quando il circuito emiliano-romagnolo stia ampliando sempre più i suoi orizzonti offrendo eventi di spicco del panorama motoristico internazionale.

Il logo del circuito di Imola Photo by: Erik Junius

"Il WEC arriva ad Imola con una grande carica sportiva, ma soprattutto di agonismo da parte del pubblico perché è la gara che mancava e ci voleva. Abbiamo completato il palmares di corse internazionali di prestigio", ha dichiarato Pietro Benvenuti, Direttore Generale di Formula Imola, a 1000 Cuori Motor Valley, subito dopo la presentazione del calendario WEC cui ha preso parte in quel della 24h di Le Mans.

"Siamo felici di poter dire che avremo l'unica gara al mondo che ospita Ferrari e Lamborghini nella stessa competizione di prototipi. Anche qui vedremo emergere le capacità della Motor Valley".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

Presente a Le Mans anche Marco Panieri, Sindaco di Imola, che ha aggiunto: "Siamo orgogliosi ed onorati di poter ospitare nel cuore della Motor Valley il WEC, un campionato che non poteva mancare. E' un'occasione importante a 50 anni dalla prima gara che si disputò nel 1974 e la riproporremo ad Imola il prossimo anno, assieme a Case automobilistiche come Ferrari e Lamborghini, ma non solo, che si esibiranno".

"Si tratta dell'evento mondiale più importante nell'endurance, uno dei più suggestivi e rilevanti nel panorama motoristico. Un'opportunità importante anche per il territorio, per collegare l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari con il cuore della città e soprattutto vivere insieme a tutto il team della pista questo grande traguardo".

"Avremo un calendario sempre più ricco, dinamico e attrattivo, ovviamente l'obiettivo è allegare anche la European Le Mans Series e la Formula 1, oltre ad altri eventi. Occasione importante che ci fa ripartire alla grande".

#63 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2: Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Jordan Pepper Photo by: Paolo Belletti

Gian Carlo Minardi, Presidente Formula Imola, chiosa: “L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e la città di Imola sono sempre più protagonisti nel panorama mondiale delle corse automobilistiche. Non possiamo che essere orgogliosi di questo risultato, che ci vedrà ospitare il WEC nel 2024 nella data 19-21 aprile, frutto del lavoro intenso di Formula Imola, Amministrazione Comunale e Con.Ami e della grande credibilità a livello internazionale che l’Autodromo si è saputo conquistare in questi anni".

"Dopo la Formula 1 dunque un’altra perla si aggiunge alla collana delle nostre manifestazioni, in una stagione, la prossima, che vedrà oltretutto impegnate nella categoria Hypercar ben tre Case costruttrici italiane, Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini. Imola sarà il secondo di un campionato articolato su otto round, andando ad accostare il proprio nome alla mitica 24 Ore di Le Mans".

"Ritengo questo accordo un grande successo per tutto il territorio, un segnale forte e preciso di ripartenza dopo il dramma che lo ha colpito, dimostrando ancora una volta di avere sempre più un ruolo centrale e consolidato per quanto riguarda il motorsport mondiale”.

La stagione 2024 si aprirà in marzo in Qatar e l'appuntamento con la 6 Ore di Imola è previsto per il fine settimana del 19-21 aprile.