WEC: il team Jota con Vandoorne, Gelael e Blomqvist

Il team Jota ha confermato un equipaggio inedito che schiererà al via del Mondiale WEC e dell’Asia Le Mans Series 2021 sulla Oreca 07. Il terzetto è formato da Sean Gelael, Stoffel Vandoorne e Tom Blomqvist, che oltre ad essere tutti ex formulisti sono legati da tempo da un rapporto d’amicizia che ha dato il via all’operazione.

Blomqvist proseguirà la carriera nel contesto endurance dopo l’esperienza con la BMW nel programma GTE, mentre per Gelael il 2021 sarà la stagione del passaggio alle ruote coperte dopo aver concluso la sua esperienza in Formula 2.

Al tandem si è unito Vandoorne, che pur restando sotto contratto con la Mercedes F1, non ha voluto perdere l’opportunità di tornare a competere in pista.

“Sono super entusiasta in vista della stagione 2021 – ha commentato Gelael - Jota è una squadra con un incredibile curriculum, e spero di poter garantire alla squadra ciò che serve per proseguire questa striscia di risultati. Spero che io, Tom e Stoffel potremo fare qualcosa di speciale quest'anno, e non vedo l’ora di iniziare il lavoro in pista perché non certo che nel team ci sarà un ottimo clima sotto tutti i punti di vista”.

“Sarà una stagione intensa perché dovrò combinare questo programma con l’impegno in Formula E – ha commentato Vandoorne – non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Jota perché è una squadra con un curriculum eccezionale, un team rispettato e super competitivo. Mi piace anche l’idea di affrontare una stagione con Sean e Tom, perché sono dei miei grandi amici nel mondo delle corse”.

Gelael, Vandoorne e Blomqvist correranno insieme in tutta la stagione WEC, mentre nel programma Asia Le Mans Series Gelael sarà in pista con Vandoorne per i primi due appuntamenti e con Blomqvist nei due successivi. Le quattro tappe si disputeranno sul circuito di Yas Marina nel mese di febbraio.