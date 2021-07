WEC: il Racing Team Nederland chiama De Vries per Monza

Il Racing Team Nederland ha chiamato Nyck de Vries per completare il suo equipaggio LMP2 alla 6h di Monza del FIA World Endurance Championship che si svolgerà nel fine settimana del 16-18 luglio.

La squadra olandese si è vista costretta a ingaggiare l'attuale pilota di riserva Toyota in quanto Job Van Uitert è risultato positivo al Coronavirus qualche giorno fa, in procinto di correre la 4h di Monza della ELMS.

In quel caso la United Autosports ha forzatamente ritirato l'iscrizione della sua vettura dall'evento, ma ciò ha avuto ripercussioni anche su quello del Mondiale perché Van Uitert condivide l'abitacolo della Oreca 07-Gibson #29 con Frits Van Eerd e Giedo Van Der Garde.

De Vries, reduce dalla trasferta a New York con la Mercedes Formula E, ha avuto l'ok dalla Toyota per raggiungere i connazionali, coi quali proverà l'assalto al successo di categoria in Brianza.