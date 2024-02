WEC | I piloti Ferrari non si nascondono: "L'obiettivo è massimo"

Sono altissime le motivazioni dei piloti di Ferrari-AF Corse alla vigilia della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, pronta ad aprire i battenti in Qatar con i test del Prologo questo fine settimana e la 1812 Km del prossimo.

Al volante delle 499P ufficiali iscritte alla Classe Hypercar sono stati confermati Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen (#50) ed Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (#51), che durante l'inverno hanno lavorato alacremente insieme alla squadra di Maranello per migliorare.

Al debutto nel 2023 il prototipo del Cavallino Rampante ha mancato il podio solo in un'occasione ed ha portato a casa due Pole Position con Fuoco e la vittoria di Le Mans della #51, per cui è chiaro che l'asticella si dovrà alzare in vista del nuovo impegno, come sottolinea subito il calabrese.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Ferrari

“Il 2023 è andato in archivio come un’ottima stagione chiusa al terzo posto in classifica Piloti - dice Fuoco, poleman a Sebring e Le Mans nella passata annata - Guardiamo all’imminente inizio del nuovo campionato con l’ambizione di fare del nostro meglio che significa provare a vincere il titolo iridato e di tornare a Le Mans determinati a gareggiare per il successo nella 24 Ore più famosa al mondo”.

Molina invece ha le idee più chiare rispetto a 12 mesi fa: “Le aspettative per il 2024 sono alte perché ripartiamo da una stagione 2023, quella del nostro debutto, nella quale abbiamo ottenuto ottimi risultati. Durante l’inverno ci siamo preparati al meglio lavorando tutti insieme per migliorare le nostre aree di competenza e per analizzare i punti deboli riscontrati lo scorso anno”.

"Mi auguro di iniziare il campionato davanti al gruppo, siamo consapevoli che rispetto allo scorso anno sarà tutto più impegnativo anche per l'arrivo di tanti nuovi marchi, ma penso che siamo ben preparati, abbiamo un anno di esperienza e questa credo sia una delle chiavi per questa stagione".

"Uno dei punti di forza della 499P già al primo anno è stata l'affidabilità e credo che dobbiamo essere felici di quel che siamo riusciti a fare e credo che anche nel 2024 questo aspetto sarà una chiave importante. Sono piuttosto fiducioso perché al debutto non abbiamo sofferto di problemi gravi e mi auguro che sia così anche quest'anno, con miglioramenti delle prestazioni".

"Penso che l'esperienza sia importante e personalmente mi sento pronto, anche perché sono in questa avventura da un paio d'anni. A volte ho avuto l'impressione di capire subito come gestire le situazioni. Il mio obiettivo personale è crescere nelle prestazioni, che già lo scorso anno erano state buone. Ma dobbiamo continuare a lavorarci sopra e per il Qatar direi che siamo pronti, dobbiamo solo ripartire dal buon lavoro fatto nel finale del 2023, quando siamo arrivati terzi in campionato".

Miguel Molina, Ferrari AF Corse Photo by: Ferrari

Galvanizzato dal rinnovo di contratto è Nielsen, come tiene a sottolineare lo stesso danese, prodotto del Ferrari Challenge: "Credo che una delle cose più importanti che abbiamo imparato nella prima stagione con la 499P sia stato in generale il comportamento della vettura, ma ovviamente quando ti presenti in un campionato con una nuova auto hai tante cose da imparare. Però lo abbiamo fatto velocemente ed è qualcosa che ci sarà utile in questa stagione".

“L’obiettivo per il 2024 è quello di fare un passo avanti rispetto allo scorso anno. Ovviamente siamo consapevoli che non sarà un’impresa semplice, anche in funzione dell’ingresso di nuovi Costruttori nella Classe Hypercar. Sarà quindi una grande sfida per tutti noi e, al contempo, non mancheranno le motivazioni per spingerci a fare del nostro meglio”.

"Sono inoltre molto orgoglioso di aver rinnovato il contratto con la Ferrari e guidare ancora la 499P è qualcosa di cui vado molto fiero e che volevo fortemente. Questo mi dà ulteriore energia e spinta in vista della nuova stagione".

Nicklas Nielsen, Ferrari AF Corse Photo by: Ferrari

Passando dall'altro lato del box, è inevitabile che le aspettative siano più elevate parlando della vettura che transitò storicamente per prima sotto la bandiera a scacchi de la Sarthe nel giugno 2023.

In tutto l'equipaggio si respira una carica particolare data da quell'impresa, ma anche la consapevolezza che per puntare al tanto agognato titolo ci saranno da battere rivali davvero agguerriti.

"Siamo alla vigilia di un nuovo campionato, arriviamo dal successo di Le Mans che ci dà sicuramente una motivazione in più, sapendo che abbiamo fatto qualcosa di irripetibile a breve termine se consideriamo che era la gara del Centenario e che servirà attendere altri 100 anni per affrontarne un altro!", sorride Pier Guidi, come sempre però ben lucido nell'analizzare la situazione attuale e ciò che lo attende.

"Partiamo molto motivati, ma dall'altro lato sappiamo anche che sarà una serie più lunga, con 8 gare e piste nuove. Questo è un aspetto positivo perché ti fornisce qualche possibilità in più per recuperare in caso di episodi poco fortunati in gara".

"Il calendario include tracciati sui quali non abbiamo mai gareggiato con le Hypercar, come Lusail, Imola, Austin e San Paolo, dove non mancheranno le incognite, in particolare perché non abbiamo riferimenti assoluti sulle nostre prestazioni e quelle dei nostri avversari”.

"Chi sarà più bravo a trovare le giuste prestazioni e velocità sui nuovi circuiti avrà un grande vantaggio, per cui dovremo sfruttare la possibilità di utilizzare il simulatore nel migliore dei modi e anche i test che svolgeremo".

"Per la Ferrari l'obiettivo è sempre quello di vincere il campionato e cercare di ripetere il successo di Le Mans; statisticamente è difficile riuscire ad ottenere entrambe le cose, ma quando si parte per una sfida l'obiettivo da porsi è quello massimo, specialmente se corri come un marchio come quello di Maranello".

"Non possiamo nasconderci, vogliamo vincere. Sappiamo comunque che non è facile perché ci sono tanti altri rivali ben preparati, in numero maggiore rispetto al 2023, ma l'obiettivo è sempre e solo uno: essere i migliori".

Alessandro Pier Guidi, Ferrari AF Corse Photo by: Ferrari

Infatti non si nasconde per niente Calado, che dopo i tanti bei successi conseguiti con le GT ora punta fermamente al vertice Hypercar.

"Sono 10 anni che corro per questo fantastico team e marchio, e per me è sicuramente un grande traguardo; chiaro che per il 2024 il mio obiettivo diventa vincere entrambi i titoli. Sarebbe davvero bello diventare Campione nella categoria Regina dell'Endurance", ammette l'inglese.

“Abbiamo vinto Le Mans nel 2023 quindi il mio obiettivo per la stagione che sta per iniziare è quello di lottare per il Mondiale, anche più della 24h! Per provare a ottenere questi risultati è necessario lavorare duramente, con dedizione e la voglia di preparare ogni aspetto nel minimo dettaglio tutti insieme, come squadra, per cercare di raggiungere sempre la migliore prestazione possibile. Voglio vincere e farò tutto il possibile per riuscirci”.

"La sfida sarà più dura per via dei nuovi marchi che entreranno nel campionato, ma la vedo come una cosa molto positiva e ritengo sia grandioso che ci siano più Costruttori a competere. Personalmente non temo nessuno in particolare, semplicemente dovremo fare del nostro meglio come squadra e quel che sarà, sarà. Credo che la Ferrari abbia il miglior pacchetto, il miglior gruppo di persone e la miglior formazione di piloti, non ci resta che dare tutto".

James Calado, Ferrari AF Corse Photo by: Ferrari

Infine per Giovinazzi è il secondo anno con la 499P e questa nuova carriera da pilota endurance si sta facendo sempre più interessante e bella per uno cresciuto con le monoposto.

“I risultati raggiunti nel 2023 non vanno certamente dimenticati, come la vittoria alla 24h di Le Mans del Centenario, un risultato storico per il team e la Ferrari. Ora è arrivato il momento di concentrarci sul futuro, quest'anno arriveranno nuovi Costruttori rivali e la competizione sarà più alta", sottolinea il pugliese.

"Dobbiamo prendere i bei risultati dell'anno scorso come motivazione in più per fare ancor meglio, portando a casa altre vittorie, Pole e podi. Gli obiettivi 2024 sono ambiziosi: vorrei rivincere a Le Mans, anche se so che sarà difficile perché è una gara molto lunga e ricca di incognite, ma ci proveremo sicuramente!"

"Tenteremo anche di conquistare il titolo mondiale che sarebbe un traguardo straordinario per Ferrari. L’anno scorso abbiamo compiuto un’impresa eccezionale alla 24 Ore, ora proveremo a fare ancor meglio lottando per la vittoria iridata”.