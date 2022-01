WEC | Hypercar ByKolles-Vanwall con nuova livrea e modifiche

La ByKolles ha presentato ufficialmente la nuova livrea della sua Hypercar che sta preparando per tornare a correre nel FIA World Endurance Championship.

Dopo il rifiuto dell'iscrizione della macchina alla stagione 2022 da parte di FIA e Automobile Club de l'Ouest, il team austriaco prosegue imperterrito nei propri lavori.

Una settimana fa è stato acceso il motore della LMH, che fra un mese - stando a quanto affermato dalla squadra - dovrebbe scendere in pista per i primi test.

Nel frattempo ci si dà da fare anche sul piano dell'immagine, a cominciare dalla rinomina della compagine in Vanwall Racing, adeguandosi ad un regolamento che consente la partecipazione al campionato solo ad Hypercar di un marchio vero e proprio di automobili.

Nella nuova livrea scelta da ByKolles e Vanwall spicca il verde scuro della Casa britannica, con inserti della medesima tonalità più chiara, oltre ad azzurro e blu.

C'è poi da notare che rispetto alle prime immagini digitali pubblicate ormai oltre un anno fa, la Hypercar di ByKolles-Vanwall è stata modificata in diversi punti, a cominciare dalla fanaliera anteriore e proseguendo per passaruota, pance laterali e ala posteriore.

Trattandosi di semplici rendering creati al computer, è ancora presto per avere indicazioni tecniche a riguardo e poter analizzare in dettaglio il mezzo, dunque non resta che attenderne l'esordio in pista e la presentazione vera e propria per conoscerlo a fondo e... in carne ed ossa!

Intanto nella galleria di immagini qui sotto potete dare una prima occhiata a come dovrebbe apparire la LMH di ByKolles-Vanwall Racing.

Livrea Hypercar Vanwall Racing ByKolles 1 / 5 Foto di: Vanwall Group Livrea Hypercar Vanwall Racing ByKolles 2 / 5 Foto di: Vanwall Group Livrea Hypercar Vanwall Racing ByKolles 3 / 5 Foto di: Vanwall Group Livrea Hypercar Vanwall Racing ByKolles 4 / 5 Foto di: Vanwall Group Livrea Hypercar Vanwall Racing ByKolles 5 / 5 Foto di: Vanwall Group