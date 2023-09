WEC | Honda: ristrutturazione interna per puntare a Le Mans

Con una mossa rivelata giovedì, Honda Performance Development, la divisione motorsport di American Honda Motor Co. con sede a Santa Clarita in California, si unirà alla giapponese Honda Racing Corporation per diventare HRC US.

L'obiettivo è quello di avere un'unica entità globale HRC che vanti un'esperienza combinata in vista del rientro di Honda in Formula 1 nel 2026 con Aston Martin. Con tre gare di F1 disputate in America - ad Austin, Miami e Las Vegas - la nuova HRC US sarà coinvolta anche nello sviluppo di propulsori di F1 e nel supporto alle gare a partire dal 2026.

HPD è stata fondata nel 1993 per produrre motori per la IndyCar Series e ha ottenuto 280 vittorie in 510 gare, tra cui 15 vittorie nella Indy 500. Negli ultimi anni, ha ampliato la sua gamma di motori e motorizzazioni per la F1.

Negli ultimi anni, ha ampliato le sue attività per includere le competizioni del Campionato IMSA SportsCar, ottenendo tre titoli IMSA per costruttori, piloti e team dal 2018 e tre vittorie consecutive nella 24 Ore di Daytona.

La collaborazione con HRC in Giappone significa che il programma di HPD con l'Acura ARX-06, che corre nella classe GTP nell'IMSA, avrà un percorso più agevole per diventare un progetto Honda o Acura WEC e Le Mans. Ciò indica un potenziale programma al di fuori degli Stati Uniti nel 2025, che era un ostacolo nella precedente configurazione a causa del mandato limitato di HPD all'interno del Nord America.

"Il nostro obiettivo è quello di accrescere il marchio HRC e sostenere il successo delle nostre attività agonistiche e crediamo che unire gli sport motoristici Honda a livello globale come un'unica organizzazione di gare contribuirà a raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato Koji Watanabe, presidente di HRC Japan.

"I nostri ingegneri di gara negli Stati Uniti e in Giappone saranno più forti insieme e sono molto felice di dare il benvenuto ai nostri soci statunitensi nel team HRC".

Koji Watanabe, HRC Racing, e David Salters, HRC US Foto di: Honda

David Salters, il presidente di HPD che assumerà lo stesso ruolo di HRC US, ha aggiunto: "L'eredità di Honda nelle corse è impareggiabile e negli ultimi 30 anni gli uomini e le donne di talento di HPD hanno contribuito a questo successo negli Stati Uniti".

"Siamo entusiasti e molto orgogliosi di unire le forze con i nostri amici e colleghi di HRC Japan e di rappresentare Honda Racing come organizzazione sportiva globale. Continueremo a sfidare noi stessi nelle attività motoristiche statunitensi, mentre sviluppiamo il nostro personale e la nostra tecnologia per competere su un palcoscenico motoristico globale in rapida evoluzione."

La 24 Ore di Daytona del 2024, il 27-28 gennaio, sarà la gara inaugurale della nuova HRC US, con le Acura ARX-06 LMDh che sfoggeranno il logo HRC come parte delle loro livree.

Ma la possibilità di far correre l'auto in tutto il mondo nel WEC e a Le Mans è stata a lungo oggetto di discussione. "Siamo sempre stati molto chiari: dobbiamo guardare al WEC. Abbiamo un ARX-06 straordinaria, frutto del lavoro del nostro team, [del partner per il telaio] ORECA e dei nostri team che hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi, ne siamo entusiasti ed è un progetto idoneo a entrare nel WEC", ha detto Salters.

"Abbiamo sempre detto che deve avere un senso dal punto di vista commerciale, del marchio e del marketing. Per me è molto importante che abbia un senso dal punto di vista della competitività. Non andiamo a correre per non essere competitivi - è troppo difficile!"

"Ora c'è un contesto più formale per valutarle, perché tutti guardiamo al motorsport globale, ma le condizioni al contorno sono sempre le stesse e dobbiamo valutare se ha senso, e faremo la nostra due diligence per vedere cosa ha senso per la nostra azienda e la nostra gente".

Per quanto riguarda la tempistica di un passaggio alle competizioni del WEC, Salters ha escluso che si parli di un programma nel 2024 e ha detto: "Non è stato delineato, quindi lavoriamo costantemente su queste cose per vedere cosa ha senso fare in futuro. Stiamo valutando le strategie future e al momento non abbiamo tempi certi, ma stiamo valutando seriamente la cosa".