WEC | Gelael passa al team WRT nel 2022 nella classe LMP2

Motorsport.com ha appreso che la famiglia Gelael passerà dal team JOTA alla squadra WRT, che nel 2022 espande il suo programma WEC a due Oreca 07-Gibsons. L’ex pilota di Formula 2 Sean Gelael sarà uno dei piloti, anche se non è chiaro se Stoffel Vandoorne e Tom Blomqvist faranno il passaggio insieme a lui.

Il capo di WRT, Vincent Vosse, ha confermato che il team ha due nomi per il WEC in vista della data di chiusura di venerdì, ma ha insistito sul fatto che bisogna ancora finalizzare la line-up dei piloti di entrambe le macchine. “Stiamo lavorando con i Gelael e speriamo di confermare i piloti nelle prossime settimane”, ha dichiarato a Motorsport.com.

Vosse ha espresso la speranza che Tobin Frijns e Ferdinand Habsburg, co-campioni lo scorso anno con Charls Milesi, restino parte della squadra per la prossima stagione WEC: “Stiamo lavorando su questo e spero che sarà il caso, ma ancora non è una cosa che posso confermare”.

WRT avrà bisogno di un pilota silver, come richiesto dal regolamento della classe, per la macchina vincitrice del campionato, perché Milesi diventa gold nella prossima stagione. Vosse ha affermato. “Le circostanze ci hanno portato in diverse direzioni, sfortunatamente”.

Sembra abbastanza improbabile che WRT possa difendere il titolo della European Le Mans Series vinto con Robert Kubica, Louis Deletraz e Yifei Ye nel 2021: “Non è ancora deciso, ma sarà molto difficile fare la ELMS e gestire due macchine nel WEC. Non sono sicuro che abbia senso”.

Kubica e Deletraz probabilmente non faranno parte del team WRT nella prossima stagione e alla fine dello scorso anno sembra che abbiano effettuato dei test per Prema Powerteam, dato che il team italiano ha iniziato la sua preparazione per avere una Oreca sia nel WEC sia nell’ELMS.

JOTA continuerà a portare in pista due macchine nel WEC nonostante l’addio di Gelael. Il boss del team Sam Hignett ha confermato che Roberto Gonzalez e Antonio Felix da Costa proseguiranno con la squadra, mentre ci sarà un compagno di squadra ancora da decidere che sostituirà il ritirato Anthony Davidson.

La entry list del WEC dovrebbe essere pubblicata la prossima settimana in vista della partenza delle macchine nei 10 giorni, che arriveranno via mare negli Stati Uniti per la gara di apertura della stagione, a Sebring il 18 marzo. Ai team era stato richiesto di nominare un pilota per macchina nella loro lista.