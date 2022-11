WEC | Finalmente Cairoli: "Aspettavo da troppo tempo la vittoria"

Finalmente, è proprio il caso di dirlo: Matteo Cairoli è riuscito a conquistare la prima vittoria nel FIA World Endurance Championship al termine della stagione 2022, dopo una marea di sofferenze ed episodi avversi che in questi anni gli avevano negato il successo.

Teatro del trionfo è stato il tracciato di Sakhir, dove proprio all'ultima delle 8 Ore del Bahrain il comasco in forza al Team Project 1 è riuscito a superare la Ferrari delle Iron Dames andando a prendersi il primato della Classe LMGTE AM.

Va detto che da pilota ufficiale Porsche, Cairoli non si è mai lamentato degli impegni che la Casa gli ha dato, spesso ritrovandosi a fare da guida a piloti meno esperti e in squadre che non sempre hanno esaltato le sue qualità.

Nell'ultima gara del 2022 la cosiddetta 'scimmia sulla spalla' è stata scacciata e Cairoli, assieme a Nicolas Leutwiler e Mikkel Pedersen, ha portato sul primo gradino del podio la sua 911 #46, prendendosi i meritatissimi complimenti anche del Vice Presidente di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach.

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 GTE-AM: Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler Photo by: JEP / Motorsport Images

"E' bello vedere che tutti sorridono e festeggiano, era da troppo tempo che aspettavo questo momento, ma sempre meglio tardi che mai!", ha commentato a fine gara il lombardo, che ha preceduto la Porsche #56 dei colleghi Jeannette/Hyett/Barnicoat.

"Nell'ultima corsa della stagione siamo finalmente riusciti a vincere, non poteva andare meglio di così. Per tutto il weekend siamo stati un orologio e mi sono divertito moltissimo a guidare la 911 su questa pista".

"I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro fantastico in auto, così come il team, che ha preso le decisioni giuste. Ci siamo meritati questo successo e fare doppietta alla fine dell'anno era il massimo che si potesse chiedere".

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19 GTE-AM: Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler Photo by: JEP / Motorsport Images

Alexander Stehlig, responsabile Porsche per il FIA WEC, aggiunge: "Project 1 ha ottenuto una grande doppietta, che è ciò che ogni team vorrebbe a fine anno. La squadra ora sarà molto motivata e sposterà l'attenzione sul 2023, che rappresenta l'ultimo anno delle 911 RSR in LMGTE AM".

A questo punto c'è da augurarsi che a Weissach scelgano un programma adeguato a Cairoli per il prossimo anno, considerando che nel WEC arriveranno le LMDh e sarà l'ultima uscita con le 911 GTE, mentre nel GT3 esordirà la nuova versione 992 della classica vettura tedesca.

Facendogli un doveroso 'in bocca al lupo', per ora lasciamogli godere di questo trionfo medio-orientale nel Mondiale, in attesa che ne arrivino altri.