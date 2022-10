WEC | Sakhir, fiducia Peugeot: "Senza guai, il podio è possibile"

In casa Peugeot c'è grande fiducia in vista della 8h del Bahrain, che tra poco meno di un mese porterà a conclusione la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Dopo le due gare affrontate a Monza e al Fuji, le 9X8 sono ora pronte a volare a Sakhir, dove la #93 sarà come sempre condotta da Jean-Eric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen, mentre sulla #94 vedremo per la prima volta il neo-arrivato Nico Müller al fianco di Loïc Duval e Gustavo Menezes, col rossocrociato annunciato nella giornata di lunedì al posto del partente James Rossiter, che svolgerà il ruolo di Team Principal in Maserati Formula E.

Al rientro dal Giappone, dove si è corso nella seconda settimana di settembre, gli uomini della Casa del Leone non si sono fermati, continuando a provare e studiare in sede come rendere competitiva la loro avveniristica Hypercar.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Masahide Kamio

"A differenza di Monza, dove avevamo avuto una serie di problemi minori, al Fuji siamo stati in grado di concentrarci maggiormente sulle prestazioni della 9X8", ha dichiarato il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Affidabilità e prestazioni sono ovviamente legate e, allo stato attuale, non siamo ancora riusciti a dimostrare il potenziale della nostra auto contro quelle dei nostri rivali che hanno un'esperienza decisamente superiore".

"Attenendoci al nostro piano, abbiamo subìto una serie di contrattempi a Monza e al Fuji, ma siamo stati in grado di individuarli e risolverli tutti. Voglio essere chiaro: non si trattava di qualcosa che potesse mettere in discussione la progettazione della nostra vettura".

"Erano parte integrante dello sviluppo di qualsiasi nuova macchina ed è proprio per questo che abbiamo scelto di svolgere un programma di gare entrando a stagione iniziata nel WEC in vista dell'inizio del 2023 a Sebring, a marzo".

Nico Müller, Team Peugeot Photo by: Peugeot Sport

Per questo in casa Peugeot hanno organizzato alcuni giorni di test privati proprio sul luogo del delitto, cioè Monza. A fine settembre in Brianza, oltre a fare provare per la prima volta la 9X8 a Müller, i tecnici francesi hanno potuto raccogliere, analizzare e confrontare una marea di dati con quelli della non esaltante 6h di luglio.

"Abbiamo coperto una nuova distanza-record durante una prova di assetto. Se confrontiamo i dati della 6 Ore di luglio con quelli raccolti durante il test, è chiaro che il nostro programma si sta muovendo nella giusta direzione e che abbiamo fatto notevoli progressi in termini di prestazioni".

"Credo che un podio in Bahrain sia concepibile, a patto di avere una perfetta affidabilità nel corso delle otto ore. Si tratta quasi del 30% in più rispetto a ciò che abbiamo affrontato a Monza e al Fuji, quindi è un parametro nuovo che ovviamente va tenuto in considerazione".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Masahide Kamio

Nel frattempo è uscito anche il calendario del prossimo anno, che avrà 7 eventi in giro per il mondo, accolto bene dal Direttore di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot.

"Siamo lieti di vedere l'aggiunta di Portimao, che assieme alla Spagna sono paesi importanti per il marchio Peugeot. E' un circuito che ha anche una valenza simbolica per noi perché è dove abbiamo presentato la 9X8".

"Siamo assolutamente favorevoli a organizzare eventi in nuovi luoghi utili anche per i nostri mercati e dove abbiamo una forte base di fan. Vorrei anche dire quanto ci sentiamo orgogliosi della prospettiva di partecipare alla 24 Ore di Le Mans del centenario, il 10 e 11 giugno. Sarà l'evento clou della stagione automobilistica mondiale 2023".