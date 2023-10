WEC | Ferrari: un ritiro di allenamenti intensi per i piloti GT

Preparare gli ultimi appuntamenti della stagione in corso abbinando all’allenamento fisico il divertimento e lo spirito di squadra, mettendosi alla prova in diverse discipline sportive outdoor: dal beach volley al padel, dal canottaggio al ciclismo.

Sono i cardini del training camp che ha coinvolto i piloti ufficiali Ferrari Competizioni GT che si sono ritrovati nella capitale d’Italia.

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonisti nella stagione del FIA WEC con la Hypercar 499P, si sono dati appuntamento nella Città Eterna con Alessio Rovera, Giancarlo Fisichella, e Robert Shwartzman, il quale nel 2023 ha debuttato nelle gare GT e ha proseguito il percorso come pilota di riserva della Scuderia Ferrari.

Allenamento piloti Ferrari Competizioni GT Photo by: Ferrari

Per tutti gli ufficiali del Cavallino Rampante non impegnati in questi giorni in attività agonistiche in pista, il raduno è stata l’occasione per seguire un programma ad hoc, curato in ogni dettaglio dai professionisti di Med-Ex.

Non solo esercizio in palestra e test atti alla valutazione funzionale degli atleti, ma anche tante esperienze da vivere all’aria aperta in una stagione, il primo scorcio di autunno, nella quale Roma regala giornate incantevoli.

Pedalate in bicicletta nell’area limitrofa al Lago di Bracciano, pagaiate sul fiume Tevere, sedute di yoga, partite di padel e beach volley, sessioni di tecnica con il pallone da calcio al Circolo Canottieri Aniene.

Allenamento piloti Ferrari Competizioni GT, Miguel Molina Photo by: Ferrari