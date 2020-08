WEC: Ferrari trionfa a Spa con Perrodo, Collard e Nielsen

Il terzetto è stato autore di una prova perfetta in una gara resa molto difficile dal meteo. Nella classe LMGTE Pro, le Ferrari sono state le grandi protagoniste nelle prime quattro ore, quelle in cui la pioggia e l’alternanza tra asciutto e bagnato hanno permesso ai piloti di sopperire al limite di passo dovuto al Balance of Performance, con Pier Guidi splendido protagonista di sorpassi che gli hanno consentito di essere sempre al comando della corsa.

Quando la pista è diventata definitivamente asciutta, la numero 51 ha sfiorato il podio, mentre la numero 71 ha completato le sei ore in sesta posizione.

LMGTE Pro

Partita dietro alla Safety Car a causa delle difficili condizioni meteo, la gara ha visto la 488 GTE numero 51 di Alessandro Pier Guidi protagonista di un avvio straordinario grazie al quale è riuscito a portarsi al comando sfruttando al meglio la pista bagnata che ha annullato il divario di potenza dovuto al Balance of Performance.

L’italiano è stato autore di uno stint lunghissimo chiuso dopo 4 ore e 15 al volante durante le quali ha guidato al meglio la vettura con la pista bagnata e limitato al massimo il ritardo quando il nastro d’asfalto è andato asciugandosi. Una gara dove il muretto ha optato anche per una strategia coraggiosa, anticipando l’impiego delle gomme slick con pista non ancora perfettamente asciutta.

Calado, subentrato al compagno nel corso del giro 94, ha portato la vettura al traguardo in quarta posizione, difendendosi con maestria dagli attacchi di Giammaria Bruni e sfiorando il podio quando, a cinque minuti dal termine, l’Aston Martin di Maxime Martin è stata costretta ad uno splash&go, ma la superiore potenza della vettura inglese ha impedito al campione del mondo l’attacco.

Più lineare la strategia seguita da Davide Rigon e Miguel Molina, con lo spagnolo impegnato alla guida della numero 71 nelle fasi centrali della corsa. Le possibilità di podio che si stavano concretizzando durante la gara sono svanite quando la vettura è stata costretta ad effettuare uno splash&go durante la Safety Car.

L’equipaggio, al termine della 6 Ore, ha tagliato il traguardo al sesto posto. La gara è stata vinta da Christensen-Estre su Porsche.

Alessandro Pier Guidi: “La gara è stata paragonabile ad un saliscendi. Siamo stati veloci sul bagnato mentre sull’asciutto è emerso il limite di passo che abbiamo a causa del Balance of Performance e che si era già evidenziato durante le qualifiche. Credo che sia evidente come anche noi abbiamo bisogno di ‘Race ability’ e mi auguro che, come è stato concesso a Porsche, sia concesso anche a noi. In queste condizioni questo risultato è il massimo a cui potessimo ambire anche se abbiamo cercato di sfruttare tutto il potenziale in nostro possesso”.

James Calado: “La macchina non era veloce e non aveva prestazioni comparabili alle altre vetture sull’asciutto mentre con il bagnato la vettura era bilanciata. Con pista asciutta il Balance of Performance rende le cose estremamente complicate e non abbiamo modo di competere. Per riassumere: con la pioggia eravamo veloci, con l’asciutto eravamo lenti. È stato un peccato non riuscire a superare l’Aston Martin ma oggi il quarto posto era il massimo a cui potessimo ambire”.

Davide Rigon: “La gara è stata abbastanza deludente, sin dall’inizio. Non avevo grip e forse la scelta degli pneumatici non è stata quella corretta, anche se i miei compagni erano nelle stesse condizioni. Globalmente posso dire che ci è mancato del carico aerodinamico, oltre alla potenza del motore. Ero lento nel settore centrale anche se con il bagnato riuscivamo a non perdere terreno dagli altri. Con la pista asciutta la macchina sembrava funzionare meglio, ma non avevamo semplicemente la velocità dei nostri rivali. Io ho chiesto il massimo alla macchina, alle gomme e a me stesso, ma non è bastato. Adesso dovremo capire cosa manca alla nostra vettura per provare a vincere a Le Mans, credo che lo meritiamo”.

Miguel Molina: “È stata una gara difficile anche mentalmente perché le condizioni della pista sono cambiate più volte e guidare con le gomme da bagnato con l’asciutto non è stato facile. Credo che oggi siano mancate le performance della macchina con l’asciutto e in gara non siamo riusciti a ritrovare il passo che ieri avevamo espresso in qualifica. Nel mio primo stint ho guidato per la prima volta la 488 GTE sotto l’acqua e posso dirmi soddisfatto di come siano andate le cose. Adesso dobbiamo resettare e pensare alla gara più attesa dell’anno, Le Mans, sperando che il BoP venga rivisto”.

LMGTE Am

La 488 GTE di AF Corse numero 83 si è aggiudicata il successo grazie ad una prestazione maiuscola dei leader di campionato, François Perrodo, Emmanuel Collard e il pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT Nicklas Nielsen.

Dopo una qualifica complicata, il terzetto ha disputato una corsa perfetta portando a casa il miglior risultato possibile. Perrodo ha iniziato la gara quando le condizioni erano più difficili prima di cedere il volante a Collard che ha guidato la vettura con gomme slick con pista ancora bagnata.

Nel finale un intenso triplo stint da parte di Nielsen ha consegnato ai tre la seconda vittoria stagionale dopo quella conquistata nella gara di apertura a Silverstone. Settima posizione per la seconda vettura di AF Corse, la numero 54 portata in gara dal terzetto Fisichella-Flohr-Castellacci, con Fisichella autore di uno stint in cui ha dato prova della sua classe al volante recuperando molte posizioni in classifica.

Ottava piazza, invece, per la terza Ferrari al via, quella di Red River Sport con Grimes, Mowlem e Hollings al volante. Il terzetto inglese è stato protagonista di una gara regolare, con buoni riscontri cronometrici a testimonianza della crescita continua di competitività.

François Perrodo: “Sono molto felice della mia performance di oggi, in particolare perché dopo le qualifiche pensavamo di non essere così competitivi visto lo scatto in avanti delle Porsche. Dal momento che la vittoria sembrava non essere alla nostra portata, il nostro obiettivo era quello di portare a casa il maggior numero possibile di punti e giocarci le nostre carte a Le Mans. La gara non è stata folle come quella dello scorso anno ma il meteo tipico di Spa ha reso il tutto molto spettacolare. L’inizio è stato difficile ma posso dire che ero il primo dei piloti non Porsche, poi ho lasciato il volante a Emmanuel che ha fatto un ottimo lavoro. Infine, Nicklas con uno splendido triplo stint è stato incredibile. Sono al settimo cielo”.

Emmanuel Collard: “Il campionato è lungo, pertanto bisogna essere costanti e finire ogni gara. Questo è quello che cerchiamo di fare sin dall’inizio della stagione. Quando abbiamo avuto l’opportunità di vincere, abbiamo cercato di farlo e quando non ci siamo riusciti abbiamo cercato di ottenere più punti possibili. Questo ci consente oggi di festeggiare la vittoria a Spa”.

Nicklas Nielsen: “Il risultato di oggi è fantastico. Di sicuro questa è stata la migliore gara della mia vita, con un triplo stint di oltre tre ore. Non eravamo i favoriti prima di iniziare la gara ma il team ha fatto un lavoro fantastico e la strategia è stata perfetta. A loro, a François ed Emmanuel va il mio grazie. Sono davvero entusiasta dopo questa vittoria ed averla ottenuta dopo una gara così difficile è fantastico, non potrei essere più felice di così al momento”.

Prossimo appuntamento

Il FIA World Endurance Championship lascia il Belgio per iniziare a preparare la gara più attesa dell’anno, la 24 Ore di Le Mans, che si svolgerà a porte chiuse il 19-20 settembre prossimi.