WEC: Ferrari punta alla LMGTE Am con Cetilar, AF e Iron Lynx

La Cetilar Racing da questa stagione correrà con la Ferrari nel FIA WEC, passando alla categoria LMGTE-Am.

Il team di Roberto Lacorte affronterà così una nuova sfida con le GT in collaborazione con AF Corse, mantenendo sulla 488 GTE il #47 che ha utilizzato fino al 2020 sulla Dallara in LMP2.

Da tempo era in circolazione questa voce, che oggi ha trovato la conferma ufficiale. Per quanto riguarda i piloti, l'annuncio sui compagni di Lacorte, legato in questi anni ad Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto, verrà dato più avanti.

In totale al via del FIA Endurance Trophy del Mondiale ci saranno anche altre quattro vetture di Maranello, due delle quali gestite sempre dalla AF Corse.

In questo caso, fari puntati sulla #83 Campione in carica di categoria con gli iridati Nicklas Nielsen e François Perrodo che verranno raggiunti dalla novità Alessio Rovera, fresco di titolo tricolore endurance.

Non cambia l'equipaggio della 488 #54 che porteranno in pista Giancarlo Fisichella, Thomas Flohr e Francesco Castellacci per il terzo anno di fila.

E' invece all'esordio la Iron Lynx presentando due macchine per questa prima uscita in tutta una stagione nel WEC. La #60 verrà affiddata a Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni ed Andrea Piccini, mentre la #85 sarà tutta 'rosa' per l'equipaggio formato dalle cosiddette 'Iron Dames', ossia Michelle Gatting, Rahel Frey e Manuela Gostner.