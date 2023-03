WEC | Ferrari prudente: cambiato il telaio alla 499P #51

Cambio di programma in casa Ferrari in vista della 1000 Miglia di Sebring, primo evento della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship che scatta mercoledì con le prime Prove Libere.

Il telaio della 499P #51 che condividono James Calado, Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi è stato cambiato precauzionalmente dopo il botto di cui era stato sfortunato protagonista il pilota inglese durante la giornata di test del Prologo di domenica scorsa.

Calado era appena uscito dai box per il primo giro lanciato, ma ha perso il controllo della vettura su una delle tipiche sconnessioni della pista americana, tradito anche dalle gomme fredde causa divieto di utilizzo delle termocoperte, e l'impatto con le barriere della curva 1 è stato piuttosto violento.

Il Campione GTE è sceso per fortuna indenne dall'abitacolo, ma la stessa cosa non si è potuta dire della Hypercar di Maranello, tornata ai box con tutta la fiancata malmessa e la parte anteriore destra da ricostruire nella sospensione. I tecnici di AF Corse si sono anche consultati con quelli di Dallara per verificare lo stato della monoscocca, che come avevano comunicato già nel post-prove, era apparsa a posto in un primo momento.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

Nelle giornate di lunedì e martedì sono state condotte ulteriori ed approfondite verifiche, giungendo alla conclusione che era meglio sostituire il telaio e ricostruire la 499P #51 per renderla sicura sotto ogni punto di vista, senza andare in pista correndo rischi inutili.

Questa mattina è anche arrivata la conferma da parte della Ferrari, dato che le indiscrezioni che erano iniziate a circolare nel paddock di Sebring, con gli uomini del Cavallino Rampante intenti a lavorare alacremente sulla loro LMH.

"Sta andando tutto bene, nonostante l’imprevisto che abbiamo avuto nel Prologo - spiega l'ingegner Ferdinando Cannizzo - Questo non ha cambiato il nostro programma per la gara. La prima corsa della 499P rappresenta un momento emozionante e una delle tappe più importanti per tutta la squadra, che ha lavorato sodo dall’inizio del progetto assicurando impegno, professionalità e passione".

Il Responsabile delle Attività Sportive GT, Antonello Coletta, aggiunge: "Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. È un momento importante per tutti noi, per la Ferrari, i nostri piloti e i tifosi. Le aspettative sono tante, ma siamo consapevoli che non sarà un cammino semplice, in particolare durante le prime corse, e che l’inizio del percorso nella classe Hypercar potrebbe essere in salita. Se riuscissimo a conquistare un podio già a Sebring sarebbe un grande risultato".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Evitare problemi, il podio è il sogno

Anche i piloti del Cavallino sono consapevoli che la prima uscita non sarà affatto semplice, continuando a predicare calma e pazienza in un progetto molto complicato che è solamente all'inizio.

"In questa corsa dobbiamo porci degli obiettivi realistici: il primo è quello di disputare una gara senza particolari problemi, con un approccio 'conservativo' che guardi all’intero arco della gara al fine di gestire al meglio la vettura. Il secondo obiettivo è conquistare il maggior numero di punti possibile. Sarei veramente contento se potessimo giocarci un posto sul podio", ammette Pier Guidi.

Calado gli fa eco: "Il debutto rappresenta un momento molto emozionante che tutta la nostra squadra attendeva da molti mesi. Sarà come da tradizione un grande inizio di stagione per il FIA WEC. Di certo Sebring sarà un banco di prova che ci permetterà di capire a che punto siamo, in termini di prestazioni, rispetto agli avversari".

D'accordo anche Giovinazzi: "Mi sento emozionato e carico per questa nuova avventura con Ferrari nella classe Hypercar. Finalmente dopo tante giornate di test è arrivato il momento di misurarci con i nostri avversari. Esordiamo con la consapevolezza di essere una squadra che si affaccia a questa categoria e che compete con altri costruttori che hanno più esperienza specifica".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Stessi pareri anche dall'altra parte del box, dove la 499P #50 vedrà all'opera Miguel Molina, Nicklas Nielsen ed Antonio Fuoco.

"Per la prima gara del Mondiale c’è tantissima emozione ma siamo anche molto motivati a far bene. Non vediamo l’ora di affrontare questo primo weekend e abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti anche se sappiamo che non sarà un fine settimana semplice per noi - dice Fuoco - Il campionato è lungo e gli avversari numerosi ed agguerriti, dunque sarà necessario cogliere tutte le opportunità e fare più punti possibile, con un pensiero speciale per la 24 Ore di Le Mans che abitualmente è decisiva per il titolo. Cercheremo di fare il massimo per riportare Ferrari in alto, onorando il suo ritorno nella top class dopo 50 anni".

Molina commenta: "Arrivo a Sebring in una condizione molto buona e con una grande motivazione. Sappiamo che non sarà una gara facile perché dobbiamo imparare a conoscere ancora molte cose: la macchina, il campionato, gli avversari che sono davvero forti. In questi mesi abbiamo svolto un lavoro durissimo per cercare di rendere la 499P affidabile, vedremo se avremo raggiunto i nostri primi obiettivi in tal senso. Aver vinto l’ultima gara del WEC lo scorso anno in LMGTE PRO è importante per il morale, ma ripartiamo da zero confrontandoci con una concorrenza molto determinata e con più esperienza rispetto alla nostra".

Nielsen chiosa: "Siamo molto impazienti per il debutto a Sebring a 50 anni dall’ultima gara di Ferrari nella classe regina nell’endurance. Mi sento molto orgoglioso di far parte di questo progetto e di poter condividere la 499P con Antonio e Miguel. Ho sempre sognato di gareggiare per Ferrari e adesso ho l’opportunità di farlo nella categoria più importante del FIA WEC con questa splendida vettura".

Le Prove Libere 1 sono in programma oggi alle ore 15;55 italiane, mentre la seconda sessione scatterà alle 21;35.