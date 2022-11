WEC | Ferrari-Porsche, resa dei conti tra gloria e... scorie

La 8h del Bahrain non rappresenta solamente l'ultima 'fatica' del 2022 per i protagonisti del FIA World Endurance Championship, ma anche l'ultima sfida tra le LMGTE PRO.

Per l'ennesima volta si affrontano Ferrari e Porsche, con le Rosse di AF Corse che devono provare a difendere i titoli Piloti e Costruttori vinti l'anno scorso, mentre le 911 della Manthey cercano un colpo di reni per beffare le rivali.

Curiosamente entrambe le vetture recano nel loro logo un Cavallino e nelle Qualifiche di Sakhir ad avere la meglio è stata una di Stoccarda, grazie ad un grandissimo Gimmi Bruni che ha conquistato la Pole Position della categoria al volante della #91.

Alle sue spalle si sono piazzate la 488 #52 condotta da Antonio Fuoco e la 911 #92 del suo compagno di squadra Michael Christensen, mentre Alessandro Pier Guidi ha commesso un errore nel finale chiudendo quarto con la Ferrari #51.

E' quindi lotta apertissima, specialmente tra gli equipaggi della #92 e della #51, con la mente che torna a 12 mesi fa, quando l'epilogo in favore di Maranello mandò su tutte le furie i tedeschi dopo una collisione in pista non sanzionata a dovere secondo loro.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 GTE-PRO: Gianmaria Bruni, Richard Lietz Photo by: JEP / Motorsport Images

"Fa ancora male se ci pensiamo ed è un episodio triste, ma che rende questa bagarre del 2022 significativa perché si vuole sempre finire bene qualsiasi cosa e credo che questa sia una di quelle - ha detto a Motorsport.com Christensen, che condivide la vettura con Kévin Estre - Per questo dico che è molto importante per noi provare a vincere".

"Purtroppo abbiamo visto che la Ferrari è piuttosto forte nei long run. Questa pista è ostica per le gomme, quindi sarà difficile. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo perché alla lunga potrebbe danneggiarci".

"All'inizio farà caldo, poi diventerà più fresco e ci sono alcune situazioni nelle quali la gara può andare in una o nell'altra direzione. Ma in generale la Ferrari è avvantaggiata nei long run".

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 GTE-PRO: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: JEP / Motorsport Images

Thomas Laudenbach, responsabile di Porsche Motorsport, gli fa eco: "È l'ultimo anno per questa classe, è l'ultimo anno in cui abbiamo la RSR ufficiale, quindi vogliamo sicuramente finire con una vittoria, soprattutto perché qui abbiamo perso il campionato del mondo a 8-10 minuti dalla fine della gara nel 2021 e questo ci ha fatto male. L'obiettivo è ovviamente quello di vincere il campionato".

Scendendo in Italia, è chiaro che mandare in 'pensione' la gloriosissima 488 con l'ennesimo successo e titolo messi nella bacheca delle Competizioni GT sarebbe il modo perfetto per poi aprire il capitolo 296 GT3.

Per questo Pier Guidi e James Calado saranno costretti a dare il tutto per tutto andando anche oltre ogni limite, puntando pure sull'aiuto dei compagni Fuoco e Miguel Molina.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

"La Qualifica non ci ha permesso di esprimere il massimo del nostro potenziale, ma la competizione è serrata e penso che potremo fare meglio in gara sulla lunga distanza anche in termini di gestione del degrado delle gomme", afferma il piemontese.

"La temperatura su questa pista cambia sensibilmente nel corso della gara, questo sarà un fattore da considerare. Ora guardiamo avanti e daremo tutto nella corsa".

Interpellato da Motorsport.com, il britannico ha aggiunto: "È l'ultimo appuntamento per molte cose, tra cui la Classe LMGTE PRO, che negli ultimi anni è stata molto divertente. È sempre speciale vincere gare e campionati con la Ferrari e ovviamente concludere questa era in bellezza sarebbe la ciliegina sulla torta".

"Ma non lavoreremo in modo diverso dalle altre gare: se vinceremo, bene, mentre se perderemo, ne prenderemo atto. È così che vanno le cose. Sappiamo solo che daremo il 100%. Il periodo GTE ci ha regalato gare molto belle. Quando si parla di classe superiore, tutti pensano alla LMH, ma onestamente abbiamo la Classe regina delle GT e per noi è lo stesso. È solo un'auto diversa dai prototipi".

"Credo che le gare siano state molto emozionanti e combattute. I momenti salienti sono stati ovviamente i due Mondiali conquistati e la doppia vittoria a Le Mans. Abbiamo ottenuto grandi successi con la 488, è stata una grande macchina. È un'auto ormai vecchia, ma è stata superba da guidare. Siamo sempre stati lì a giocarcela".

Fuoco chiosa: "Abbiamo fatto una buona Qualifica, ottenendo il secondo tempo che è un ottimo punto di partenza per la gara. Ci troviamo in una buona posizione pensando alla corsa che sarà lunga e durante la quale la pressione sarà notevole. Faremo del nostro meglio".

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: Miguel Molina, Antonio Fuoco Photo by: JEP / Motorsport Images