WEC | Ferrari, la Hypercar è già un sogno: "Inizio emozionante" Pier Guidi e Nielsen hanno portato in pista per la prima volta il nuovissimo prototipo di Maranello, che gestito dalla AF Corse darà l'assalto al successo assoluto di WEC e Le Mans nel 2023. Le prime impressioni sono state belle, ma soprattutto da brividi per un capitolo così importante.