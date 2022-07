WEC | Monza: Bovy storica, è tinta di rosa la doppia Pole Ferrari

Doppia Pole Position per le Ferrari alla 6h di Monza, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship che ha visto le 488 prendersi il primato tra le GTE.

Per una volta partiamo dalla Classe LMGTE AM perché chi ha firmato il primato lo ha fatto scrivendo una pagina di storia importantissima per il Cavallino Rampante e per la serie.

All'ultimo giro disponibile nei 10' di Qualifica, Sarah Bovy ha sparato il tempone di 1'47"431 che le ha permesso di piazzarsi per 0"227 davanti alla Aston Martin Vantage #33 di Ben Keating (TF Sport).

Storica Pole, dicevamo, perché è la prima volta che una donna conclude una sessione di prove cronometrate ufficiali davanti a tutti nel FIA WEC.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO di Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: Eric Le Galliot

“E' stata una sessione assurda, ad essere sinceri. Non ero per niente contenta di come stavo andando dopo i primi 8' di prove, avevo commesso diversi errori", spiega la belga.

"Abbiamo lavorato molto duramente e volevo fare risultato. Ho ricevuto il messaggio via radio che c'era tempo per fare il giro ed era il momento di spingere; sono davvero felice di esserci riuscita".

"È stato un giro molto bello e ho spinto con tutta me stessa. Ho pensato alle mie compagne di squadra, al team e a tutto il duro lavoro che abbiamo fatto".

La Bovy è stata un missile e conferma di avere il piede piuttosto pesante come mostrato anche in passato; ora sarà molto interessante vedere come si comporterà con le altre Iron Dames, l'esperta Rahel Frey e Michelle Gatting, Campionessa in carica del Ferrari Challenge Europe, con le quali condivide il volante della 488 #85 rosa messa a punto da Iron Lynx.

"Ho fatto la mia prima gara l'anno scorso qui, è un anno che partecipo a questo campionato e fare la prima Pole Position qui è un grande risultato. Mi sento molto fortunata ad aver avuto l'opportunità di riuscirci".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO di Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: Eric Le Galliot

Salendo invece di categoria, la Ferrari torna finalmente davanti anche in LMGTE PRO con il Campione del Mondo, Alessandro Pier Guidi.

L'1'45"270 firmato dal piemontese a bordo della Ferrari #51 è stato sufficiente per battere Nick Tandy, che proprio all'ultimo è riuscito a mettere la Corvette C8.R #64 davanti alla 488 #52 di Antonio Fuoco negando la doppietta alle Rosse di AF Corse.

“Siamo molto felici, abbiamo spinto al massimo e la macchina si è comportata bene. A Monza è sempre speciale fare la Pole, è la nostra gara di casa e siamo contenti di aver fatto bene in qualifica, dove solitamente soffriamo. Ma se avessi dovuto scegliere un posto dove centrare la Pole, sarebbe stato Monza, davanti ai nostri tifosi", commenta Pier Guidi.

"Fino a questo momento le cose sono andate bene e partire davanti a tutti è importante anche se ci sono sei ore di gara da disputare. Abbiamo lavorato in ottica gara e siamo costanti nei nostri tempi".

"Domenica farà molto caldo e faremo sicuramente fatica con le gomme, ma vale per tutti. Potremo però finalmente tornare a giocarci le nostre carte per la vittoria”.

Fuoco ha aggiunto: “La qualifica è andata tutto sommato abbastanza bene e siamo tutti molto vicini. Siamo in una buona posizione per la gara, abbiamo un buon passo, vediamo cosa possiamo fare".

"È sempre speciale essere a Monza per la nostra gara di casa, dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei punti per i nostri tifosi, per noi e per il team”.