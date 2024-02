WEC | Ferrari: ecco la livrea 499P per l'assalto Hypercar 2024

La Ferrari ha presentato la nuova livrea che adotteranno le due 499P ufficiali per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, svelata nel giorno in cui ricorre il compleanno di Enzo Ferrari, che nacque a Modena il 18 febbraio 1898.

Tra meno di una settimana i prototipi ibridi del Cavallino Rampante gestiti da AF Corse saranno di scena a Lusail per i test del Prologo, che faranno da antipasto alla nuova annata pronta a scattare con la 1812 Km del Qatar del 2 marzo.

Intanto a Maranello sono stati tolti i veli alla vettura che continueranno a guidare i confermatissimi equipaggi formati da Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen (#50) ed Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (#51), questi ultimi vincitori della prestigiosissima 24h di Le Mans.

Ferrari 499P Photo by: Ferrari

Esteticamente gli uomini della Casa emiliana hanno scelto di mantenere il bellissimo schema adottato per l'esordio della passata stagione, ossia il rosso intenso di base - ispirato a quello della F2007 di F1, ma più lucido per risaltare meglio anche nelle corse in notturna - e la fascia 'Giallo Modena' ad attraversare centralmente la vettura, contornando il cerchio nel quale sono applicati i numeri di gara nel carattere ufficiale 'Ferrari Sans', andando ad ispirarsi a quanto visto in passato sulla 312 PB.

Il giallo aumenta la propria presenza sul tettuccio e sulla portiera, apparendo anche nella parte della fiancata in prossimità del passaruota posteriore, nella parte interna dei supporti dell'alettone posteriore e sulla cima della pinna del cofano motore, di base in nero-carbonio, colore di tutta l'ala.

Rinnovate anche le tute dei piloti, con le fasce gialle che ora contornano le spalle e i fianchi di busto e gambe, mentre l'interno delle braccia è bianco. Le vetture saranno distinguibili dalla fascia parasole del parabrezza su cui appare la scritta 'Ferrari': la #50 è gialla, per la #51 è nera.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Ferrari

"Tradizione e innovazione dialogano nella nuova livrea, un 'abito' che, mentre richiama da vicino la storia recente di una stagione 2023 che ha visto la squadra italiana conquistare la 24 Ore di Le Mans del Centenario e concludere al secondo posto in classifica Costruttori, guarda al futuro introducendo elementi innovativi", spiega la nota ufficiale.

"L’immancabile rosso, sinonimo nel mondo dell’italianità sportiva rappresentata da Ferrari, e il giallo sono i colori che enfatizzano le linee scultoree e dinamiche della vettura. Lo schema cromatico continua a celebrare il passato remoto incarnato dalla Ferrari 312 PB, l’ultimo prototipo a gareggiare nel Campionato del mondo nel 1973, prima di un intermezzo durato mezzo secolo e interrotto nel 2023, quando il Cavallino Rampante è tornato nella top class dell’endurance".

"Sul corpo della vettura prevale un rosso racing studiato ad hoc per la nuova stagione, dal tono intenso e profondo, abbinato al Giallo Modena, quest’ultimo già ammirato sulla livrea del 2023. Il rosso della Ferrari 499P per l’imminente stagione agonistica rielabora quello già apprezzato sulla monoposto F2007 con quale la Scuderia Ferrari affrontò l’impegno in Formula 1 nel 2007, ma rispetto all’originale introduce elementi di novità: il risultato per la Hypercar è una versione lucida che meglio si adatta alle esigenze di visibilità della vettura in gare che, spesso, si svolgono anche in condizioni di scarsa visibilità e in notturna".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Ferrari

"Nuovo rispetto alla precedente annata è anche lo schema compositivo studiato per le due 499P numero 50 e 51 che saranno affidate in gara a sei piloti ufficiali della Casa di Maranello. L’obiettivo principale è quello di esaltare il corpo della vettura e l’abitacolo con due blocchi di colore sfalsati, che creano un ritmo compositivo fluido, e con un design che, mescolando le due tonalità indicate, sappia esaltare linee e tridimensionalità delle geometrie".



"Aspetti ben evidenti osservando lateralmente la Hypercar: il Giallo Modena 'abbraccia' per intero l’abitacolo, sottolineandone la centralità da un punto di vista fisico e simbolico, mentre linee, stilemi grafici inediti e bande orizzontali del medesimo colore contribuiscono a enfatizzare il concetto di dinamismo e velocità espandendosi sia nella parte bassa del bodywork – in prossimità dei passaruota posteriori – sia sulla parte sommitale della pinna centrale, sia all’interno delle piastre di chiusura dell’ala posteriore".