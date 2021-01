WEC: ecco la Ferrari cromata di Rovera per il 2021

La AF Corse ha svelato la livrea della Ferrari sulla quale Alessio Rovera farà il suo esordio nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2021.

La 488 GTE Evo #83 presenta in pratica una evoluzione della colorazione con la quale aveva conquistato il titolo Mondiale in Classe LMGTE Am l'anno scorso grazie a François Perrodo, Nicklas Nielsen ed Emmanuel Collard.

Resta ben presente il nero, ma al posto del bianco è stato scelto dal disegnatore Benoît Fraylon uno sfondo cromato davvero bello e suggestivo, mentre i colori della bandiera francese rimangono sull'ala posteriore e sul muso in omaggio a Perrodo, imprenditore transalpino che contribuisce al finanziamento del programma.

Perrodo si presenterà al via da Campione in carica assieme a Nielsen, con Rovera che invece è al debutto nel Mondiale Endurance dopo aver vinto il tricolore nella medesima disciplina del GT Italiano.

La Ferrari prenderà parte anche alla European Le Mans Series con il già collaudato trio Perrodo-Nielsen-Collard.