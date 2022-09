WEC | Ferrari al Fuji per difendere il primato LMGTE PRO

Il FIA World Endurance Championship riaccende i motori con la 6 Ore del Fuji, quinto e penultimo appuntamento del mondiale endurance, tornando nel paese del Sol Levante dopo l’edizione disputata nel 2019.

Il tecnico e veloce Fuji Speedway vedrà protagoniste sette 488 GTE, due nella classe LMGTE Pro e cinque in quella Am. Alessandro Pier Guidi e James Calado si presentano in testa alla graduatoria piloti a quota 95 punti.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Alessandro Pier Guidi, James Calado, #52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Miguel Molina, Antonio Fuoco Photo by: Eric Le Galliot

LMGTE PRO

I campioni del mondo in carica, dopo il terzo posto ottenuto nel round di Monza, si sono portati al comando della classifica con una lunghezza di margine nei confronti di Gianmaria Bruni e due su Kevin Estre e Michael Christensen.

Il pilota italiano e quello inglese scattarono dalla pole position nell’ultima occasione in cui la serie visitò questo circuito, chiudendo le 6 ore di gara in quarta posizione dopo una rimonta molto efficace.

Sarà la prima assoluta al Fuji per l’equipaggio della 488 GTE numero 52 di AF Corse, Miguel Molina e Antonio Fuoco, reduci dal secondo posto a Monza dopo una gara a lungo condotta al comando.

“Qui in Giappone le nostre aspettative sono molto alte considerato anche il buon risultato che abbiamo ottenuto a Monza - ha dichiarato il calabrese - Sono al debutto su questo circuito, dovrò cercare di trovare subito il ritmo con la vettura e la pista".

"Mi aspetto un fine settimana complesso, viste anche le condizioni meteo previste variabili, ma faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato”.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO di Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM

Prima assoluta in Giappone per due dei cinque equipaggi Ferrari al via, Iron Dames e Iron Lynx. Rahel Frey, Michelle Gatting e Sarah Bovy dopo lo strepitoso secondo posto in Italia, puntano a salire sul gradino più alto del podio mentre i compagni di squadra, Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Giancarlo Fisichella, ambiscono a conquistare il primo podio stagionale dopo averlo sfiorato all’Autodromo Nazionale di Monza.

Novità sulla 488 GTE numero 54 di AF Corse dove Thomas Flohr e Francesco Castellacci avranno in Davide Rigon il loro compagno di squadra in sostituzione di Nick Cassidy, impegnato con la Ferrari di AF Corse Red Bull AlphaTauri nel round del DTM in programma a Spa-Francorchamps.

Invariati, invece, gli equipaggi della seconda unità del team piacentino, con Simon Mann, Christoph Ulrich e Toni Vilander e di quello di Spirit of Race, con Franck Dezoteux, Pierre Ragues e Gabriel Aubry.