Ferrari: l'AF Corse fa appello all'esclusione della 488 #51

La AF Corse, pienamente supportata dalla Ferrari, ha deciso di presentare appello contro l’esclusione della 488 GTE #51 guidata James Calado e Alessandro Pier Guidi nella 4 Ore di Shanghai valida quale terza prova del WEC 2019/2020.

La decisione numero 29 sancita del collegio dei commissari sportivi ha tolto alla squadra del Cavallino la meritata vittoria di classe GTE/Pro conquistata in pista. Secondo i commissari tecnici la 488 GTE #51 è risultata non conforme al regolamento tecnico del mondiale endurance a causa di un'irregolarità relativa all'altezza da terra.

Un punto dello splitter anteriore, passato sul piano di riscontro delle verifiche, non rispettava i 50mm minimi, ma alla contestazione dei tecnici FIA gli uomini AF Corse hanno replicato mostrando un evidente segno di contatto nell’anteriore, causa dell’abbassamento di una piccola porzione di spoiler.

Su richiesta dei ferraristi era stato chiesto già in sede di verifica di controllare se nel retrotreno della Porsche 911 RSR #92 ci fosse il segno di una “bussata” di gara, ma gli uomini federali hanno rifiutato qualsiasi ulteriore analisi, preferendo procedere con l’esclusione della Ferrari dalla classifica. Un comportamente non giustificabile, ma che troverà giustizia al tribunale di Parigi.

La vittoria così è stata consegnata alla 911 RSR di Kevin Estre e Michael Christensen, che avevaa tagliato il traguardo di sette secondi dietro dalla 488 GTE #51 di Calado e Pier Guidi. La decisione ha scatenato non poche polemiche, ma non ci sono state ragioni valide per rivedere un giudizio che è parso inutilmente punitivo.

La AF Corse ha deciso di presentare appello, visto che ci sono anche delle immagini tv che testimoniano l’avvenuto contatto che ha determinato la piccola deformazione dello splitter che non produceva alcun vantaggio prestazionale.