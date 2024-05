WEC | Ferrari: 499P versatile, le novità non saranno rivoluzioni

In casa Ferrari la testa è fermamente rivolta alla 24h di Le Mans, che fra 20 giorni segnerà il ritorno della 499P sul Circuit de la Sarthe ad un anno dal trionfo conseguito nel 2023.

Il quarto evento del FIA World Endurance Championship ha un altissimo valore per gli uomini di Maranello, vogliosi non solo di difendere il successo della passata edizione, ma anche di dare una svolta ad una stagione che fin qui ha mostrato ottime prestazioni, ma risultati bugiardi per quello che è il livello delle Hypercar del Cavallino Rampante.

Di carne al fuoco ce n'è tantissima e a Fiorano le tre 499P - le ufficiali #50 e #51, più la #83 privata di AF Corse - la settimana scorsa hanno effettuato lo Shakedown per controllare che tutto fosse in ordine, prima di essere spedite in Francia, e l'Ingegner Ferdinando Cannizzo (Responsabile delle vetture Endurance di Ferrari) ha raccontato in questa esclusiva intervista rilasciata a Motorsport.com come in terra emiliana stanno vivendo questi ultimi giorni di fermento e preparativi.

Ferdinando Cannizzo, Ferrari Head of Endurance Race Cars Foto di: Ferrari

Ferdinando, siete soddisfatti di questa prima parte di stagione, come prestazioni?

"Assolutamente sì, la vettura sta rendendo molto bene, ma devo dire anche la squadra. La 499P ha mostrato un grande miglioramento rispetto allo scorso anno, grazie a quanto imparato nel 2023 e alle tante occasioni che abbiamo sfruttato durante l'inverno per svolgere test. Questo ci ha dato modo di crescere in tutte le aree e capire bene il comportamento in termini di gomme, controlli, set-up e motore".

La 499P si sta mostrando molto versatile...

"I risultati visti fino ad ora confermano che siamo pronti a preparare l'auto e a farla rendere bene su piste molto diverse, come Imola e Spa; su entrambe siamo stati competitivi, specialmente in Emilia Romagna, che ha caratteristiche particolari dove avevamo sofferto un po' lo scorso anno come le curve lente. Invece siamo andati benissimo ed è stato un grande passo avanti, quindi possiamo essere molto contenti".

Ora si va alla 24h di Le Mans, che avete vinto lo scorso anno; pensate di essere favoriti?

"In realtà non possiamo dirlo perché quest'anno la competizione è molto più serrata, specialmente tra le Hypercar, e il numero delle vetture in pista è elevatissimo. Credo che per tutti, non solo per noi, sarà una sfida molto difficile dove si dovrà cercare di evitare errori e problemi nell'arco delle 24h; tutto può accadere".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

L'approccio come sarà, da vincitori in carica?

"Nel 2023 eravamo debuttanti e abbiamo approciato la gara senza pressioni, ora dovremo essere bravi a gestirle visto il successo ottenuto e le aspettative. Stiamo lavorando come squadra nel cercare di arrivare a Le Mans allo stesso modo, senza accusare pressioni e fare tutto al meglio per ottenere il risultato migliore possibile".

Come detto, la 499P ora è competitiva su piste diverse; questo vi pone in una posizione migliore rispetto allo scorso anno a Le Mans?

"In termini di prestazioni sì, ma a Le Mans ora tutti vorranno batterci, anche perché lo scorso anno non si aspettavano che potessimo essere così veloci e in gioco per la vittoria. L'obiettivo è essere allo stesso livello del 2023, ma fare meglio, perché siamo la Ferrari e non possiamo accontentarci. Ci proveremo, ma siamo anche consapevoli che sarà una sfida molto, ma molto più difficile".

Non ci saranno i sistemi di pre-riscaldamento gomme, ma dal punto di vista del degrado ora lo gestite bene; vi sentite avvantaggiati sotto questo aspetto?

"Nel giro d'uscita penso che riusciamo a scaldare molto bene le gomme, ma senz'altro a Le Mans sarà un aspetto complicato da gestire, specialmente alla notte perché non è un circuito abrasivo e le temperature potranno essere basse. Comunque nel 2023 siamo andati bene, poi è chiaro che tanto dipenderà anche dal meteo, abbiamo visto cosa accadde l'anno scorso e sappiamo che tutto può succedere. Diciamo che preferirei una gara senza ribaltoni o sorprese dal tempo..."

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Si potranno utilizzare più gomme morbide rispetto allo scorso anno? Magari sabato sera o domenica mattina...

"Molto dipenderà dalle condizioni meteo e della pista. Lo scorso anno siamo riusciti a gestire bene tutte le mescole, passando a quelle da pioggia nel momento giusto e poi tornando alle slick, utilizzando sia le morbide che le medie. Abbiamo acquisito le conoscenze giuste per sapere quali scelte fare nei vari momenti e condizioni di gara".

Lo scorso anno avete montato maggiormente le medie...

"Credo che la differenza tra le gomme non fosse così ampia, per cui molto dipendeva da come venivano gestite durante gli stint. In alcuni momenti dovevi spingere più all'inizio e cercare di conservarle alla fine, sono tutte variabili che si vedranno in corso d'opera, per cui al momento è difficile dire quante e quali gomme useremo maggiormente".

Ora gli stint sono più brevi, inciderà sulla strategia?

"Sicuramente sì, per cui dovremo essere bravi ad adattarci alle situazioni".

L'anno scorso avevate qualche preoccupazione sull'affidabilità, invece ora la 499P si è mostrata molto solida; siete fiduciosi?

"Certamente abbiamo mostrato una ottima tenuta sotto questo punto di vista, ma in una gara di 24h l'aspetto affidabilità non può essere tralasciato. Ricordiamo che la vettura non è cambiata dal 2023, a parte qualche piccola modifica, come ad esempio l'aggiunta dei faretti centrali specifici per la 24h. A volte vieni tradito da stupidaggini, quindi ogni singolo dettaglio va tenuto d'occhio e preparato nel migliore dei modi con la massima attenzione e cura".

#83 AF Corse, Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Robert Shwartzman Foto di: Francesco Corghi

Quest'anno le Hypercar sono cresciute come numeri; pensi che sarà una battaglia a tre con Toyota e Porsche, oppure anche altri si potranno inserire nella lotta?

"Credo che tutti possano far parte della lotta e lo spero. L'obiettivo è essere il più costanti possibili per essere in una buona posizione alla domenica mattina, ma credo che ogni marchio potrà essere della partita".

Pensate di introdurre degli aggiornamenti sfruttando gli 'Evo-Jokers' nella seconda parte di stagione?

"Stiamo lavorando ad alcune modifiche e l'obiettivo è portarle prima del termine della stagione, ma ancora non sappiamo quando e dove. Non saranno cambiamenti grandi, ma vogliamo provare a migliorare le prestazioni e alcuni aspetti".