WEC: Farfus rimpiazza Turner sulla Aston Martin #98 di Dalla Lana

Augusto Farfus tornerà a correre nel FIA World Endurance Championship per le ultime gare della stagione grazie all'accordo raggiunto con la Aston Martin Racing.

Il brasiliano, pilota ufficiale BMW e reduce da un 2019 nel FIA WTCR con Hyundai-BRC Lukoil, andrà a prendere il posto di Darren Turner sulla Vantage #98 in Classe GTE Am, condividendo il volante con il suo proprietario, Paul Dalla Lana, e Ross Gunn.

Turner è infatti indisponibile poiché si concentrerà sullo sviluppo della Valkyrie stradale da qui a fine anno (tornando in pista nel 2021), per cui Farfus sarà al via delle gare di Spa-Francorchamps, 24h di Le Mans e Bahrain, allenandosi nell'appuntamento della European Le Mans Series a Spa il 9 agosto con Dalla Lana e Mathias Lauda.

"Con Augusto siamo amici da tempo e speravamo di correre assieme un giorno - ha detto Dalla Lana - La sosta forzata ha rimescolato le carte in tutti i programmi ed ecco l'occasione. Mi manca molto gareggiare e c'è anche l'opportunità di fare un evento della ELMS per allenarsi bene, il che è entusiasmante perché rappresenta una sfida molto impegnativa e potremo provare le cose che ci servono per il ritorno nel WEC".

John Gaw, AD di Aston Martin Racing, ha aggiunto: "Paul ha scelto Augusto Farfus come compagno e lo accogliamo a braccia aperte. Questa è stata la sosta più lunga che abbiamo mai avuto nel motorsport come Aston Martin Racing, ma l'abbiamo sfruttata per essere al meglio quando il WEC ripartirà. La ELMS è un'altra grande serie che storicamente per i nostri team clienti ha portato ottimi risultati, come con Darren Turner e la Beechdean nel 2016. Rappresenta esattamente il tipo di sfida che ci serve per toglierci la ruggine di dosso in vista del WEC".