WEC | Fuji, errori vietati per AF: "Gara cruciale per il titolo"

La AF Corse è chiamata al pronto riscatto in Classe LMP2 PRO-AM del FIA World Endurance Championship in occasione della 6h del Fuji.

La stagione 2022 era cominciata benissimo per la squadra piacentina, che schiera la Oreca 07-Gibson #83 condotta dal trio François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera, capace di centrare Pole Position e vittoria a Sebring e Spa-Francorchamps, prima di andare a podio a Le Mans dopo una serie di episodi sfortunati.

Anche nell'ultimo round di Monza disputato a luglio era arrivato un buon terzo posto, ma figlio di penalità e avversità che, nel complesso, non hanno messo in risalto il potenziale dei tre piloti.

In un campionato così corto e serrato, ora non sono consentiti ulteriori passi falsi e in Giappone sarà importantissimo tenersi dietro i rivali di categoria se si vuole riprendere la vetta del campionato e puntare all'ambito titolo.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson di Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

“E’ il mio primo viaggio in assoluto in Giappone e sono curioso anche aldilà dei motivi sportivi - dice Rovera, reduce dal successo alla 24h di Spa con la Ferrari e da un prematuro K.O. domenica scorsa ad Hockenheim - Ho cercato di preparare al meglio questo esordio, ho ‘assaggiato’ la pista del Fuji al simulatore, ma è chiaro che alla fine conterà quanto velocemente sapremo adattarci a uno scenario nuovo".

"Dobbiamo recuperare, veniamo da una bella vittoria a Barcellona nella European Le Mans Series e quindi cercheremo di dare anche qualcosa in più per riprenderci il primo posto in classifica nel Mondiale. E’ una tappa cruciale in vista del finale, noi piloti e la squadra non possiamo permetterci il minimo errore”.