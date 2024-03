WEC | ePrix a Berlino e Spa coincidono: ecco chi salterà una gara

Nonostante i tentativi di dialogo e nuove organizzazioni del calendario, pare che non si sia riusciti ad evitare la concomitanza di FIA World Endurance Championship e Formula E nel fine settimana del 9-12 maggio.

Come avevamo già anticipato a dicembre, quello stesso fine settimana si terranno la 6h di Spa-Francorchamps del Mondiale Endurance, mentre a Berlino c'è una doppia data dell'ePrix tedesco.

La corsa belga, come da tradizione, è fissata al sabato, per cui si tratterebbe di saltare un giorno solo dell'ePrix di Berlino, previsto come round doppio al sabato e alla domenica per i sette piloti che hanno un duplice impegno.

La proposta di correre solamente alla domenica in Germania era già arrivata alcuni mesi fa dai diretti interessati (Buemi in primis), trasferendosi dal Belgio alla Capitale tedesca in serata una volta conclusa la corsa WEC, ma nonostante le riunioni svolte tra gli organizzatori e la FIA, non si è arrivati ad uno spostamento di date, per cui ora dovranno essere fatte delle scelte in merito.

Lamborghini Squadra Corse lascerà libero Edoardo Mortara di andare in Germania per salire sulla Mahindra, sostituendolo con uno tra Matteo Cairoli ed Andrea Caldarelli prendendoli dall'equipaggio della SC63 iscritta all'IMSA (non Romain Grosjean, già impegnato con la IndyCar in quel weekend) per affiancare Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Diversa posizione è quella dei piloti di Toyota Gazoo Racing, con Nyck De Vries e Sébastien Buemi costretti a rinunciare al primo giorno di impegni 'elettrici' con Mahindra Racing ed Envision Racing, rispettivamente, avendo prioritaria la guida della GR010 Hybrid Hypercar #7 e #8.

Envision Racing durante la prima giornata di gara dovrà fare a meno pure di Robin Frijns, titolare prima di tutto sulla BMW M Hybrid V8 del Team WRT.

Diverso è invece lo scenario che affronteranno Jota e Peugeot, che pare possano seguire le orme della Cadillac, quest'anno con due soli concorrenti fissi al volante per le gare di 6h.

Il team inglese lascerà partire Norman Nato per andare a difendere i colori di Andretti Autorsport a Berlino, affidando la Porsche 963 #12 ai soli Will Stevens e Callum Ilott, coi quali è appena salito sul podio alla 1812 Km del Qatar conquistando la vittoria tra i team Hypercar privati.

Alla Casa del Leone resterà Nico Müller saltando la prima gara di Berlino con la ABT Cupra, mentre Jean-Éric Vergne (9X8 #93) e Stoffel Vandoorne (9X8 #94) dovranno essere per forza di cose sulle loro DS-Penske nella serie elettrica.

In Peugeot Sport al momento non hanno ancora deciso se dare alla riserva Malthe Jakobsen una possibilità andando a riempire uno dei due posti vuoti, ma non è nemmeno escluso che si proceda con due coppie, ovvero Mikkel Jensen/Muller (#93) Loic Duval/Paul Di Resta (#94).

Malthe Jakobsen, Peugeot 9X8 LMH Photo by: Peugeot Sport

“Per noi era molto facile decidere, Stoffel e Jean-Eric dovranno saltare per forza di cose Spa perché la DS si ritroverebbe senza piloti e non potrebbe correre", ha spiegato il Vice Presidente di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, parlando coi giornalisti presenti a Lusail, tra cui Motorsport.com.

“Nico invece correrà con noi perché è deciso dal contratto. Al momento su Malthe non abbiamo ancora deciso, ma c'è tempo per farlo. Rimane comunque la possibilità di correre con tre piloti su una vettura e due sull'altra. Oppure due e due".

"Ad ogni modo, non cercheremo piloti al di fuori della famiglia Peugeot perché siamo una famiglia e non sarebbe utile prenderne uno solo per una gara".