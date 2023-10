WEC | Ecco programma e orari TV per la 8h del Bahrain

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship volge al termine con la 8h del Bahrain, che dal 2 al 4 novembre vedrà l'assegnazione degli ultimi titoli Mondiali sul tracciato di Sakhir.

In Classe Hypercar, dopo il trionfo nel Costruttori, la Toyota vuole chiudere il cerchio con la conquista dell'iride nella classifica piloti, dove l'equipaggio della GR010 Hybrid #8 formato da Buemi/Hartley/Hirakawa è leader a quota 133 punti, seguito a 118 dai ragazzi della gemella #7 Loez/Kobayashi/Conway.

Ma essendoci ancora 39 punti in palio tra Qualifiche e gara, le Ferrari non sono tagliate fuori e la 499P meglio piazzata attualmente è la #51 degli eroi di Le Mans, Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, che con 102 all'attivo hanno ancora una piccola speranza di successo.

Speranze che sono ridotte al lumicino, ma non esaurite del tutto, anche per Fuoco/Nielsen/Molina a bordo della Rossa di AF Corse #50, ma la sfida sarà ancor più complicata se guardiamo al nuovo Balance of Performance, nel quale le LMDh di Cadillac e Porsche hanno avuto una riduzione di peso e quindi non potranno essere sottovalutate.

Se in Classe LMGTE AM la passerella finale capitanata dai Campioni di Corvette per le vetture con specifiche GT di Ferrari, Aston Martin e Porsche, tra le LMP2 è ancora tutto apertissimo e i fari saranno puntati su Delétraz/Kubica/Andrade, che con la Oreca #41 del Team WRT conducono le operazioni a 135 punti, seguiti a 102 da Costa/Scherer/Smiechowski (#34 Inter Europol Competition) e a 101 da Lubin/Hanson/Pierson con la #23 di United Autosports.

Fra l'altro anche per questi mezzi si tratta dell'ultima apparizione nella serie, dato che dal 2024 li vedremo solamente in azione alla 24h di Le Mans e in altri campionati, per cui quella nel deserto sarà il degno e giusto saluto ad una fra le categorie di prototipi meglio riuscita e più longeva della storia, in attesa dell'evoluzione prevista per il 2025.

Photo by: Andy Chan Partenza della gara

Il programma

Come da tradizione, la 8h del Bahrain si svolge di sabato, con inizio alla luce del sole e chiusura in piena notte, dunque le attività in pista cominciano al giovedì con le prime due sessioni di Prove Libere, seguite dalle Libere 3 e Qualifiche del venerdì, per poi arrivare sabato all'appuntamento più atteso.

Tenendo conto delle 2 ore di fuso che ci separano da Sakhir, vediamo qual è il programma secondo gli orari italiani.

Giovedì 2 novembre

Prove Libere 1: 10;15-11;45

Prove Libere 2: 15;30-17;00

Venerdì 3 novembre

Prove Libere 3: 10;00-11;00

Qualifiche LMGTE AM: 14;15-14;30

Qualifiche LMP2: 14;40-14;55

Qualifiche HYPERCAR: 15;05-15;20

Sabato 4 novembre

Gara: 12;00-20;00 (8 Ore)

Photo by: JEP / Motorsport Images #83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Luis Perez Companc, Lilou Wadoux, Alessio Rovera, #56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR - 19: PJ Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli, #77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19: Christian Ried, Mikkel Pedersen, Julien Andlauer

FIA WEC 2023: come posso vedere la 8h del Bahrain

Tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+, Sky Sport Max, oltre che sul nuovissimo sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il livetiming, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel, live.fiawec.com.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite livetiming. La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3, seguite da Qualifiche e Gara. Ecco dove e come possiamo vedere le attività in pista:

Giovedì 2 novembre

Prove Libere 1: 10;15-11;45 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 15;30-17;00 (solo Livetiming)

Venerdì 3 novembre

Prove Libere 3: 10;00-11;00 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 14;15 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Discovery+ e fiawec.tv)

Sabato 4 novembre

Gara: 12;00-20;00 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Eurosport 1, Discovery+, Sky Sport Max e fiawec.tv)