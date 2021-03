WEC: ecco la nuova livrea 2021 delle Ferrari 488 GTE

C'è tanto rosso nella nuova livrea delle Ferrari 488 GTE Evo che prenderanno parte alla stagione 2021 del FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans.

A Misano, teatro del recupero delle Finali Mondiali 2020 del Cavallino Rampante, è stata svelata la colorazione delle vetture #51 e #52 sulle quali saliranno a bordo, rispettivamente, James Calado-Alessandro Pier Guidi, e Daniel Serra-Muguel Molina.

Come dicevamo, la tonalità principale della scuderia di Maranello campeggia in lungo e in largo, con un tricolore più stretto posizionato centralmente ad attraversare tutta la vettura, senza più il blu su paraurti e finestrini.

Il rosso scelto è piuttosto chiaro, ma viene messo anche sul bordo dello splitter anteriore, mentre una sottile riga bianca si snoda dal fanale anteriore su tutta la fiancata. Il parabrezza anteriore mantiene la fascia gialla con la scritta Ferrari.

Cambia invece il carattere del numero delle macchine, assumendo uno stile "vintage" all'interno di un cerchio bianco su sfondo verde, ossia il colore della Classe LMGTE Pro alla quale prendono parte le macchine messe a punto da AF Corse.

Prossimamente su Motorsport.com vi forniremo approfondimenti e contenuti esclusivi sulla stagione 2021 del FIA WEC con i principali protagonisti.

Ferrari 488 GTE Evo Photo by: Francesco Corghi